Η απάντηση στις προκλήσεις της γήρανσης του πληθυσμού μέσα από εξειδικευμένη ιατρική προσέγγιση και σύγχρονη κλινική εμπειρία.

Με τα παγκόσμια δεδομένα να οδηγούν στο συμπέρασμα πως η γηριατρική είναι μια ειδικότητα του μέλλοντος, η κλινική «Ευαγγελίστρια» εμφανίζεται ακόμα μία φορά ως πρωτοπόρος σε έναν εξειδικευμένο τομέα της ιατρικής!

«Παρότι ακόμα στην Ελλάδα η γηριατρική δεν είναι ακόμα πλήρως θεσμοθετημένη ως επίσημη ειδικότητα, η καθημερινή αντιμετώπιση και διαχείριση χρονίων παθήσεων σε ηλικιωμένους ασθενείς, φέρνει την Ευαγγελίστρια μεταξύ των ιατρικών δομών με τη μεγαλύτερη εμπειρία στον τομέα αυτό κι αυτό δεν ισχύει μόνο για τη χώρα μας», τονίζει ο επιστημονικός διευθυντής της κλινικής, Παναγιώτης Φαναριώτης. Ο στενός του συνεργάτης, Στυλιανός Πεταλούδας, συμπληρώνει: «Στη χώρα μας, η Ευαγγελίστρια είναι μια πρωτοπόρος κλινική που εφαρμόζει τις αρχές της γηριατρικής στην πράξη»!

Δημογραφικό ορόσημο για τον παγκόσμιο πληθυσμό

Ο παγκόσμιος πληθυσμός ηλικίας 60 ετών και άνω αυξάνεται ραγδαία σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που υπολογίζει πως, από περίπου 1 δισεκατομμύριο το 2020, θα φτάσει τα 1,4 δισ. το 2030. Με βάση αυτά τα στατιστικά, ο αριθμός των ηλικιωμένων θα ξεπεράσει αυτόν των παιδιών κάτω των 5 ετών μέχρι το 2030, ένα ιστορικό δημογραφικό ορόσημο για τον παγκόσμιο πληθυσμό.

Η πραγματικότητα αυτή, όπως διαμορφώνεται, αναμένεται να δημιουργήσει αυξημένες ανάγκες για υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας, οι οποίες θα πρέπει να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις των χρόνιων παθήσεων, της μειωμένης αυτονομίας και των πολύπλοκων ιατρικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν συχνά οι ηλικιωμένοι.

Τι είναι η γηριατρική

Η γηριατρική διεθνώς αποτελεί ιατρική ειδικότητα αφιερωμένη στην υποστήριξη της υγείας, της ασφάλειας και της ανεξαρτησίας των ηλικιωμένων που γίνεται όλο και πιο επιτακτική καθώς αποσκοπεί στη διαχείριση χρόνιων και οξέων νοσημάτων και συνδρόμων, αλλά και στη βελτιωμένη διαβίωση του ηλικιωμένου πληθυσμού. Η γηριατρική δεν περιορίζεται στη διαχείριση μεμονωμένων ιατρικών προβλημάτων όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα ή ο σακχαρώδης διαβήτης, αλλά προσεγγίζει ολιστικά την υγεία των ηλικιωμένων, λαμβάνοντας υπόψη τη σωματική, νοητική, συναισθηματική και λειτουργική τους κατάσταση.

Η έμφαση δεν αφορά αποκλειστικά στην ηλικία των ασθενών, που υπολογίζεται συνήθως άνω των 65 ετών, αλλά στην πραγματική ανάγκη του κάθε ατόμου. Οι γηρίατροι καλούνται να αναγνωρίσουν και ν’ αντιμετωπίσουν σύνδρομα και παθήσεις όπως η οστεοπόρωση, οι διαταραχές της θρέψης και της σίτισης, η σαρκοπενία, τα ανοϊκά σύνδρομα κ.α., αποσκοπώντας στη διατήρηση της λειτουργικότητας και της εξασφάλισης ποιοτικής καθημερινότητας.

Γηριατρική εκτίμηση: βασικό εργαλείο φροντίδας

Η γηριατρική εκτίμηση αποτελεί βασικό εργαλείο της γηριατρικής ιατρικής και περιλαμβάνει το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς, καθώς και την καταγραφή της φαρμακευτικής του αγωγής. Παράλληλα, αξιολογούνται οι εξής παράμετροι:

Ιστορικό διατροφής και κατάσταση θρέψης

Κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον

Συναισθηματική κατάσταση

Διανοητική/γνωστική κατάσταση

Εκτίμηση κινητικότητας

Η καταγραφή των παραπάνω παραμέτρων γίνεται συστηματικά και μπορεί να συμβάλλει στη συνολική κατανόηση των αναγκών του ηλικιωμένου ασθενούς.

Γηρίατροι: Ποια είναι τα καθήκοντά τους;

Οι γηρίατροι αξιολογούν της πάσης φύσης ανάγκες των ασθενών, όπως σωματικές, γνωστικές, συναισθηματικές κ.α. Αυτό που πρέπει να διευκρινιστεί είναι το γεγονός πως οι ίδιες παθήσεις μπορούν να αφήνουν διαφορετικό αποτύπωμα και να έχουν διαφορετική επίδραση σε κάθε ασθενή, επομένως κάθε ασθενής αντιμετωπίζεται εξειδικευμένα, αποκλειστικά με βάση τις προσωπικές του ανάγκες.

Ορισμένες αρμοδιότητες που έχει ο γιατρός γηριατρικής ιατρικής για είναι:

Διάγνωση ιατρικών παθήσεων

Συνταγογράφηση φαρμακευτικών αγωγών και θεραπειών

Παρακολούθηση και τροποποίηση της αγωγής όπου χρειάζεται

Συνεργασία με άλλους γιατρούς και επαγγελματίες υγείας για ολοκληρωμένη φροντίδα του ασθενή

Παραπομπή σε εξειδικευμένους ειδικούς για τη διαχείριση συγκεκριμένων παθήσεων όπως π.χ. ο καρκίνος, η άνοια κ.α.

Καθοδήγηση και υποστήριξη στον ασθενή και στην οικογένειά του με συγκεκριμένες οδηγίες φροντίδας.

Τι είναι η ομάδα γηριατρικής φροντίδας;

Η γηριατρική φροντίδα συχνά αποτελεί προϊόν συνεργασίας μιας πολυεπιστημονικής ομάδας επαγγελματιών υγείας, με επικεφαλής τον γηρίατρο, η οποία εργάζεται για τη βέλτιστη παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένους.

Εκτός από τους γιατρούς γηριατρικής ιατρικής, τα μέλη της ομάδας μπορεί να περιλαμβάνουν γιατρούς διάφορων ειδικοτήτων, διαιτολόγους, νοσηλευτές-νοσηλεύτριες με εξειδίκευση, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, λογοθεραπευτές και φαρμακοποιούς.

Η εμπειρία της Ευαγγελίστριας

Σε διεθνές επίπεδο οι σύγχρονες νοσηλευτικές δομές, όπως η Κλινική Ευαγγελίστρια στη χώρα μας, έρχονται καθημερινά σε επαφή με ηλικιωμένους ασθενείς με σύνθετες και χρόνιες παθήσεις, γεγονός που καθιστά τις αρχές της γηριατρικής ιδιαίτερα σημαντικές στη συνολική προσέγγιση της φροντίδας τους. Άλλωστε η πολύπλοκη και απαιτητική φύση των χρόνιων νοσημάτων προϋποθέτει βαθιά γνώση και εμπειρία από κάθε εμπλεκόμενο, όπως γιατρούς και νοσηλευτές.

Ο επιστημονικός διευθυντής της κλινικής, Παναγιώτης Φαναριώτης, ειδικός παθολόγος με πολύχρονη εμπειρία στη διαχείριση χρονίων παθήσεων σε ηλικιωμένους ασθενείς, τονίζει σχετικά: «Με δεδομένο ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός γηράσκει δημιουργώντας διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες σε υπηρεσίες υγείας και φροντίδας ηλικιωμένων, η ιατρική οφείλει να προσαρμοστεί όσο το δυνατόν ταχύτερα στις απαιτήσεις των χρόνιων παθήσεων και των πολύπλοκων προβλημάτων από τα οποία αυτές συνοδεύονται. Παρότι ακόμα στην Ελλάδα η γηριατρική δεν είναι ακόμα πλήρως θεσμοθετημένη ως επίσημη ειδικότητα, η καθημερινή αντιμετώπιση και διαχείριση χρονίων παθήσεων σε ηλικιωμένους ασθενείς, φέρνει την Ευαγγελίστρια μεταξύ των ιατρικών δομών με τη μεγαλύτερη εμπειρία στον τομέα αυτό κι αυτό δεν ισχύει μόνο για τη χώρα μας».

Ο βασικός συνεργάτης του, Στυλιανός Πεταλούδας, γιατρός με επίσης σημαντική εμπειρία στην τρίτη ηλικία, συμπληρώνει: «Η γηριατρική είναι μια πολύ σημαντική ειδικότητα για την ολιστική φροντίδα του ηλικιωμένου, ασθενή ή μη. Σε αντίθεση με την Ελλάδα, διεθνώς οι γηρίατροι είναι απαραίτητοι και φυσικά παρόντες σε όλες τις δομές υγείας, δημόσιες ή ιδιωτικές. Στη χώρα μας, η Ευαγγελίστρια είναι μια πρωτοπόρος κλινική που εφαρμόζει τις αρχές της γηριατρικής στην πράξη. Οι ιατροί της, παθολογικής ειδικότητας, προσβλέπουμε στη μακροπρόθεσμη αποκατάσταση και βελτίωση της ποιότητας ζωής του ηλικιωμένου ασθενή, επιδιώκοντας πρωτίστως τη μακροημέρευσή του μέσω πολλαπλών δράσεων (ιατρικών, νοσηλευτικών, φυσιοθεραπευτικών κ.ά.). Προφανώς, όλη αυτή η εμπειρία, η εξειδίκευση και η ποιοτική, οργανωμένη δουλειά, μας διαφοροποιεί πλήρως από τους τρόπους που μπορεί να διαχειριστεί τις ανάγκες ενός ηλικιωμένου ασθενούς ένα νοσοκομείο, μια μονάδα φροντίδας ή ένα γηροκομείο».

