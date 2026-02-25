Να σημειωθεί ότι είναι η δεύτερη φορά μέσα σε τρία χρόνια, που η εταιρεία προχωρά σε αυξήσεις.

Σοβαρές αυξήσεις ανακοίνωσε η Vodafone για την ελληνική αγορά, καθώς προχωράει σε σημαντικές αλλαγές στην τιμολογιακή της πολιτική .

Όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία αυξάνει σημαντικά τα πάγια σε ορισμένα προγράμματα και υπηρεσίες που προσφέρει, εισάγει τέλος ενεργοποίησης στα προγράμματα Vodafone Wireless 4G και 5G, που αφορά σταθερό τηλέφωνο και internet μέσω δικτύου κινητής, ενώ αυξάνει την τιμή και στο βασικό πρόγραμμα συνδρομητικής Vodafone TV.

Συγκεκριμένα η Vodafone από 1η Απριλίου προχωρά σε αυξήσεις παγίων κατά 5,52 ευρώ στα προγράμματα Vodafone Home Telephony Basic 1/2/3, «Σταθερά 330 Ελλάδα & Εξωτερικό», «Προπληρωμένος Χρόνος 500» καθώς και στο «Vodafone Home Telephony για το εξοχικό».

Να σημειωθεί ότι είναι η δεύτερη φορά μέσα σε τρία χρόνια, που η εταιρεία προχωρά σε αυξήσεις των παραπάνω υπηρεσιών.

Παράλληλα, η μηνιαία χρέωση του πρόσθετου πακέτου Internet4Sharing, που επιτρέπει τη χρήση των δεδομένων του βασικού προγράμματος σε δεύτερη κάρτα SIM, αυξάνεται από τα 5,04 ευρώ/μήνα, στα 6,50 ευρώ/μήνα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ταυτόχρονα όμως, όπως φαίνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας, η Vodafone εισάγει τέλος ενεργοποίησης 40 ευρώ στα προγράμματα Vodafone Wireless 4G και 5G για κάθε νέα σύνδεση.

Η τιμή στο 4G είναι στα 22,95 και στο 5G, στα 24,95 ευρώ, ενώ μετά το πρώτο 12μηνο υπάρχει αναπροσαρμογή του παγίου κατά 1,5 ευρώ, βάσει σχετικής απόφασης από το 2023.

Οι αυξήσεις σε προγράμματα της Vodafone δεν σταματούν εκεί. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το Vodafone TV Start πακέτο, το εισαγωγικό δηλαδή πακέτο της Vodafone TV, από 17/3/2026 θα κοστίζει 9,90 ευρώ/μήνα, από 6,30 ευρώ/μήνα που βρίσκεται σήμερα.

Πριν μερικές εβδομάδες, το Vodafone Group έδωσε στοιχεία 9μηνου, από τα οποία προκύπτει ότι η Vodafone Ελλάδας σημείωσε μικρή άνοδο στις ευρυζωνικές συνδέσεις, ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες παρέμειναν σταθερά σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, στα 247 εκατ. ευρώ.

Στην κινητή τηλεφωνία οι πελάτες της Vodafone Ελλάδος στο τέλος του τρίτου τριμήνου της οικονομικής χρήσης ήταν 4,04 εκατ., έναντι 4,326 εκατ. ένα χρόνο πριν. Χάνοντας δηλαδή 286.000 πελάτες στην κινητή. Παράλληλα, περί τις 29χιλ. ήταν οι νέες προσθήκες σε συμβόλαια ενώ η καρτοκινητή εμφανίζεται μειωμένη κατά 96 χιλ. συνδέσεις.

Στη σταθερή τηλεφωνία, αν και τα τελευταία χρόνια έχανε πελάτες, ωστόσο το τρίτο τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου, η Vodafone κέρδισε περίπου 1.000 συνδέσεις. Καθώς από 908.000 το β’ τρίμηνο, ανέβηκε στις 909.000 το γ’ τρίμηνο.

Παράλληλα, από την 1η Απριλίου η χρέωση του πρόσθετου πακέτου Internet4Sharing μεταβάλλεται από 5,04 €/μήνα σε 6,50 €/μήνα. Οι τροποποιήσεις ισχύουν για νέες και υφιστάμενες συνδέσεις για ιδιώτες συνδρομητές συμβολαίου στα προγράμματα Vodafone RED και Vodafone RED Unlimited καθώς και για νέες και υφιστάμενες συνδέσεις σε όλα τα προγράμματα συμβολαίου για επαγγελματίες συνδρομητές.

Επίσης, εντός της ανακοίνωσης σημειώνεται ότι οι συνδρομητές έχουν το δικαίωμα απενεργοποίησης του πακέτου Internet4Sharing, οποτεδήποτε και αζημίως.