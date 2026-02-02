Θεσπίζεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τη διετία 2026–2027 που φθάνει συνολικά έως 1.800 ευρώ για εργαζόμενους με τρία ή περισσότερα τέκνα.

Η Alpha Bank υπέγραψε με τον Σύλλογο Προσωπικού τη νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για την περίοδο 2026–2028, θέτοντας κατώτατο μηνιαίο μισθό 1.600 ευρώ για κάθε νέο εργαζόμενο με σύμβαση αορίστου χρόνου από την 1η Ιουλίου 2026 και εισάγοντας, για πρώτη φορά σε επιχειρησιακή σύμβαση στην Ελλάδα, πρόγραμμα παιδικής αποταμίευσης για τα ανήλικα τέκνα των εργαζομένων.

Η συμφωνία προβλέπει παράλληλα μηχανισμό προληπτικής προστασίας για στεγαστικά δάνεια προσωπικού, με την τράπεζα να καλύπτει τη διαφορά επιτοκίου όταν το 3μηνο Euribor υπερβαίνει το 2,25% για υπόλοιπα έως 300.000 ευρώ, καθώς και μείωση του επιτοκίου στα προσωπικά δάνεια στο 1% από την 1η Απριλίου 2026. Στο πλαίσιο στοχευμένης κοινωνικής πολιτικής, θεσπίζεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τη διετία 2026–2027 μέσω διατακτικών σίτισης, με εισοδηματικά και οικογενειακά κριτήρια, που φθάνει συνολικά έως 1.800 ευρώ για εργαζόμενους με τρία ή περισσότερα τέκνα.

Κεντρική καινοτομία της νέας σύμβασης αποτελεί το «Alpha Junior Savings Account», ένας μακροπρόθεσμος αποταμιευτικός λογαριασμός για παιδιά εργαζομένων ηλικίας 6 έως 18 ετών, με μηνιαία εισφορά της τράπεζας και αυξημένη συνεισφορά για πολύτεκνες οικογένειες, που παραμένει δεσμευμένος έως την ενηλικίωση.

Η συμφωνία ενσωματώνει επίσης ενισχυμένο πλαίσιο οικογενειακής και κοινωνικής στήριξης, με αυξήσεις σε επιδόματα τοκετού και υιοθεσίας, βρεφονηπιακού σταθμού, καθώς και ειδικές ενισχύσεις για εργαζόμενους και τέκνα με αναπηρία, ετήσιο δωρεάν check-up για όλους και μέτρα στήριξης φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.