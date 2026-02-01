Μειώσεις και νέα προϊόντα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Αμετάβλητο στα 13,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα διατηρεί η ΔΕΗ το πράσινο τιμολόγιό της και για τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της επιχείρησης. Η χρέωση παραμένει στα 0,13928 ευρώ/kWh, στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο δίμηνο και περίπου 10% χαμηλότερα σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους.

Στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου εξακολουθεί να διαμορφώνεται στα 0,125 ευρώ/kWh, προσφέροντας πρόσθετο όφελος στους καταναλωτές με διζωνικούς μετρητές, οι οποίοι μπορούν να εκμεταλλευτούν τις χαμηλότερες τιμές τις ώρες μειωμένης χρέωσης.

Μείωση καταγράφεται στο κίτρινο κυμαινόμενο τιμολόγιο ΔΕΗ myHome4All, η τιμή του οποίου για τον Φεβρουάριο υποχωρεί στα 0,13798 ευρώ/kWh, διατηρώντας ανταγωνιστικό κόστος για όσους επιλέγουν ευέλικτα προγράμματα.

Στα μπλε σταθερά τιμολόγια, η ΔΕΗ διατηρεί αμετάβλητες τις χρεώσεις και για τον Φεβρουάριο. Το πρόγραμμα ΔΕΗ myHomeEnter παραμένει στα 0,145 ευρώ/kWh, ενώ το ΔΕΗ myHomeOnline διαμορφώνεται στα 0,142 ευρώ/kWh. Παράλληλα, το πρόγραμμα ΔΕΗ myHome Plan, που απευθύνεται σε νοικοκυριά που αναζητούν σταθερότητα και καλύτερο ενεργειακό προγραμματισμό, συνοδεύεται από προωθητικό κουπόνι αξίας 100 ευρώ.

Για τις μικρές επιχειρήσεις χαμηλής τάσης, η ΔΕΗ προσφέρει το σταθερό 12μηνο πρόγραμμα ΔΕΗ myBusinessEnter, με χρέωση 0,151 ευρώ/kWh, χωρίς μηχανισμό διακύμανσης και χωρίς προϋποθέσεις, ενώ προβλέπεται και προωθητικό κουπόνι 50 ευρώ.

Παράλληλα, στον ιστότοπο της ΔΕΗ έχουν αναρτηθεί πληροφορίες για το νέο δυναμικό επαγγελματικό τιμολόγιο ΔΕΗ myBusinessDynamic, το οποίο θα προσφέρει ωριαία τιμολόγηση και αναμένεται να είναι διαθέσιμο εντός του Φεβρουαρίου.

Η επιχείρηση προανήγγειλε επίσης την επικείμενη διάθεση αντίστοιχου δυναμικού τιμολογίου για οικιακούς πελάτες με έξυπνους μετρητές. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα dei.gr.