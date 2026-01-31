Το φεγγάρι θα ανατείλει κοντά στον αστερισμό του Καρκίνου, δημιουργώντας αυτό το υπέροχο θέαμα.

Έφτασε η ώρα να απολαύσουμε το «Φεγγάρι του χιονιού» ή αλλιώς τη μεγάλη πανσέληνο του Φεβρουαρίου για το 2026. Αυτό το εντυπωσιακό φαινόμενο θα φωτίσει τον ουρανό την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου.

Η σελήνη θα φτάσει στο απόγειο της φωτεινότητάς της στις 00:09 τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου, τη στιγμή που θα βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον Ήλιο. Από τη δική μας οπτική γωνία, ο σεληνιακός δίσκος θα εμφανίζεται πλήρως φωτισμένος. Η ιδανική ώρα για παρατήρηση της πανσελήνου θα είναι το βράδυ του Σαββάτου (31.01.2026) αμέσως μετά τη δύση του ηλίου.

Γιατί ονομάστηκε το «Φεγγάρι του Χιονιού»

Η ονομασία αυτή έχει τις ρίζες της στις παραδοσιακές ονομασίες των ιθαγενών φυλών της Βόρειας Αμερικής και παραπέμπει στις βαριές χιονοπτώσεις που χαρακτηρίζουν τον Φεβρουάριο. Σε ορισμένες περιοχές ήταν γνωστή και ως «Πεινασμένο Φεγγάρι», λόγω της έλλειψης τροφής τον χειμώνα, ενώ άλλες φυλές τη συνέδεαν με τη γέννηση των μικρών αρκούδων.

Όπως αναφέρει το Βασιλικό Αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς, η πανσέληνος του Φεβρουαρίου αποκαλείται επίσης «Σελήνη της Καταιγίδας», εξαιτίας των ασταθών και συχνά σκληρών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο Βόρειο Ημισφαίριο αυτή την εποχή.