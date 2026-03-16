Η Ιταλία, τα Στενά του Ορμούζ και η δήλωση της Τζόρτζια Μελόνι.

Απάντηση στις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, περί αποστολής στρατιωτικής δύναμης στα Στενά του Ορμούζ έδωσε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι.

«Παρέμβαση στο Ορμούζ θα σήμαινε ένα βήμα προς την εμπλοκή στον πόλεμο», ανέφερε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

«Αυτό που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να ενισχύσουμε την αποστολή Ασπίδες, άρα μιλάμε για την Ερυθρά Θάλασσα», πρόσθεσε η Μελόνι, η οποία αποσαφήνισε ότι για την κυβέρνησή της είναι «ζωτικής σημασίας η ελεύθερη ναυσιπλοΐα, η οποία ήταν σήμερα και αντικείμενο γραπτής ανακοίνωσης με εταίρους της Ιταλίας».

{https://x.com/Defence_Journl/status/2033563195718140022}