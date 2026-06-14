Χρήστες του Χ που προσέρχονται στη ΝΔ, στο ΠΑΣΟΚ, στον Στέφανο Κασσελάκη και στη Ζωή Κωνσταντοπούλου διαφωνούν σχεδόν για τα πάντα. Υπάρχει όμως ένα πρόσωπο που ενώνει τα «πυρά» τους: ο Αλέξης Τσίπρας.

Το να δέχεται ο πρωθυπουργός, ο οποιοσδήποτε πρωθυπουργός, επιθέσεις στα social media θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αποτελεί σχεδόν φυσιολογικό φαινόμενο. Η εξουσία βρίσκεται πάντοτε στο επίκεντρο της κριτικής και λειτουργεί συχνά ως κοινός παρονομαστής για ετεροκλήτες πολιτικές δυνάμεις.

Πόσω μάλλον ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν μάλιστα το 75% της κοινωνίας - σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις - δηλώνει ότι επιθυμεί πολιτική αλλαγή.

Υπάρχει όμως ένα ακόμη πρόσωπο που το τελευταίο διάστημα συγκεντρώνει καθημερινά «πυρά» από διαφορετικές, και αντίπαλες μεταξύ τους πολιτικές αφετηρίες.

Και αυτό δεν είναι άλλο από τον Αλέξη Τσίπρα. Οι επιθέσεις εναντίον του - καθώς και κατά των στελεχών της ΕΛΑΣ - είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο και θυμίζουν την εποχή που το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο έπαιζε τα «ρέστα» του για να πέσει η κυβέρνηση του 2015-'19.

Μια σύντομη περιήγηση στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter ) αρκεί για να διαπιστώσει κανείς. Χρήστες που προσέρχονται στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, στον Στέφανο Κασσελάκη και στη Ζωή Κωνσταντοπούλου μπορεί να διαφωνούν σχεδόν για τα πάντα, όμως συμφωνούν ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι το απόλυτο κακό στην πολιτική ζωή της χώρας τα τελευταία χρόνια.

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Προφανώς, αυτό δεν συνιστά επιστημονικό εύρημα, αποτελεί όμως μια ενδιαφέρουσα ένδειξη για το πώς αντιλαμβάνονται τα πιο ενεργά και πολιτικοποιημένα τμήματα κάθε χώρου των νέων ισορροπιών που διαμορφώνονται μετά τη δημιουργία της ΕΛΑΣ.

Και οι ισορροπίες αυτές αλλάζουν. Διότι, ανεξάρτητα από τις επιμέρους διαφορές τους, όλες οι δημοσκοπήσεις που δημοσιεύτηκαν μετά την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα, στο Θησείο, καταγράφουν το ίδιο βασικό συμπέρασμα: το κόμμα της Αλέξη Τσίπρα έχει εδραιωθεί στη δεύτερη θέση και διεκδικεί ολοένα μεγαλύτερο πολιτικός χώρος.

Κάπως έτσι, η συζήτηση δεν αφορά πλέον το αν η επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού θα επηρεάσει το πολιτικό σκηνικό. Αυτό έχει ήδη γίνει. Το ερώτημα που απασχολεί πλέον τους αντιπάλους του είναι διαφορετικό: μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η δυναμική και ποιον πολιτικός χώρος θα συμπιέσει περισσότερο όσο πλησιάζει στις εκλογές.

Διότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να βλέπει απέναντί ​​της έναν πολιτικό αντίπαλο που διεκδικεί ξανά ρόλο εξουσίας, αλλά το ίδιο συμβαίνει και με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο βλέπει να αμφισβητείται από νέους η φιλοδοξία του να ηγεμονεύσει στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Αντίστοιχα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Στέφανος Κασσελάκης γνωρίζουν ότι σημαντικό μέρος της εκλογικής τους επιρροής προέρχεται από «δεξαμενές» ψηφοφόρων στις εκφωνήσεις και η ΕΛΑΣ.

Ίσως, λοιπόν, η εξήγηση να είναι πολύ πιο απλή από όσο φαίνεται. Τον Μητσοτάκη τον επικρίνουν επειδή κυβερνά. Τον Τσίπρα τον επικρίνουν επειδή επιστρέφει. Και στην πολιτική, όποιος εμφανίζει δυναμική ανόδου γίνεται αυτομάτως στόχος όσων βλέπουν τα δικά τους ποσοστά, την επιρροή ή τις φιλοδοξίες τους να απειλούνται.

Ενδεικτικά κάποιες από τις αναγραφές στο Χ που στρέφονται κατά της Αλέξη Τσίπρα:

{https://x.com/GinaTzak/status/2065666007490802104}

{https://x.com/ntalaoura/status/2065135707077693797}

{https://x.com/Arkadios_Voskos/status/2065495709365809364}

{https://x.com/BenakisM/status/2065699054093287867}

{https://x.com/Local_Bureau/status/2065699543467860376}

{https://x.com/HRessed/status/2065492431261290895}

{https://x.com/MsLouellaDeVil/status/2065467001019998570}

{https://x.com/BenakisM/status/2065490942652490201}

{https://x.com/JamesCartash/status/2065335631278961035}

{https://x.com/G4Heron/status/2065708532360471016}

{https://x.com/NIKSOTIROPOYLOS/status/2065373178512154693}

{https://x.com/donald_duck555/status/2064731448507068472}

{https://x.com/Nicholas_Greek/status/2064354223400145361}

{https://x.com/AleaJactaEst101/status/2065713779669639572}

{https://x.com/kostasos/status/2065702045990965760}

{https://x.com/magda_tou_jesu8/status/2065421064654532782}

{https://x.com/dirty_prince_/status/2064638676500451785}

{https://x.com/MirandaPrada_/status/2065501990705115303}