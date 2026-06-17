Ο λόγος των παραιτήσεων είναι οι στενές σχέσεις με τον τέως πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη.

Τρεις ανώτατοι αξιωματούχοι στην Κύπρο παραιτήθηκαν από τη διερεύνηση της υπόθεσης «Κράτος Μαφία» καθώς συνδέονται φιλικά με τον τέως πρόεδρο της χώρας, Νίκο Αναστασιάδη. Οι τρεις αξιωματούχοι είχαν διατελέσει και υπουργοί της κυβέρνησής του.

Ο γενικός εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης, ο βοηθός γενικού εισαγγελέα Σάββας Αγγελίδης και η επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας του Κράτους, Έλενα Κλεόπα, ανακοίνωσαν ότι παραιτούνται από την ποινική αξιολόγηση του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς στην Κύπρο, σχετικά με όσα αναφέρονται στο βιβλίο «Κράτος Μαφία» περί διαφθοράς πολιτικών προσώπων και κυρίως του πρώην προέδρου Νίκου Αναστασιάδη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας ο χειρισμός της υπόθεσης αναθέτεται σε Εισαγγελικό Συμβούλιο, για λόγους διασφάλισης της αντικειμενικής αμεροληψίας.

Η ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας αναφέρει χαρακτηριστικά πως:

«Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας κ. Γιώργος Λ. Σαββίδης επικοινώνησε σήμερα με τον Επίτροπο Διαφάνειας κ. Χάρη Πογιατζή για να ενημερωθεί για το πότε προτίθεται η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς να αποστείλει ολόκληρο το πόρισμα και τα παραρτήματά αυτού στη Νομική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του Νόμου. Ο Επίτροπος Διαφάνειας ενημέρωσε τον Γενικό Εισαγγελέα ότι δεν είναι σε θέση να αποστείλει το πόρισμα και τα παραρτήματα πριν από την ερχόμενη Δευτέρα.

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»Υπό το φως των πιο πάνω και λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος και της δημόσιας συζήτησης, η Νομική Υπηρεσία κρίνει σκόπιμο να ανακοινώσει τις αποφάσεις της χωρίς να αναμένει τη λήψη του πορίσματος:

»Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας αποφάσισε ότι θα απέχει από οποιαδήποτε αξιολόγηση και λήψη απόφασης σε σχέση με το πόρισμα, λόγω της εμπλοκής του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, τόσο δεδομένης της προσωπικής σχέσης και φιλίας με τον τέως Πρόεδρο όσο και για διασφάλιση της αντικειμενικής αμεροληψίας στον χειρισμό και τη λήψη αποφάσεων.

»Ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας κ. Σάββας Α. Αγγελίδης αποφάσισε ότι θα απέχει από οποιαδήποτε αξιολόγηση και λήψη απόφασης σε σχέση με το πόρισμα για σκοπούς διασφάλισης της αντικειμενικής αμεροληψίας στον χειρισμό και τη λήψη αποφάσεων.

»Η Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, προϊσταμένη του Τομέα Ποινικού Δικαίου της Νομικής Υπηρεσίας, κα Έλενα Κλεόπα, θα απέχει από τη διαδικασία καθότι κλήθηκε και κατέθεσε ως μάρτυρας ενώπιον των επιθεωρητών της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς σε μία από τις πτυχές της υπόθεσης.

»Με βάση τα πιο πάνω, ο Γενικός Εισαγγελέας συνεκάλεσε σήμερα εκτάκτως Εισαγγελικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τους ανώτατους λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας και αφού εξέθεσε τα πιο πάνω, τούς ανέθεσε την αξιολόγηση και τον περαιτέρω χειρισμό του πορίσματος που θα παραληφθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, και τη λήψη τυχόν περαιτέρω μέτρων και αποφάσεων».