Η υπόθεση είχε προκαλέσει αίσθηση στην Κύπρο, καθώς οι καταγγελίες περιλάμβαναν αναφορές σε βιασμό ανηλίκου, κύκλωμα συγκάλυψης, διαφθορά, παρακολουθήσεις, αλλά και εμπλοκή πολιτικών, δικαστικών και άλλων δημόσιων προσώπων.

Μετά από δύο μήνες ερευνών στην Κύπρο και το εξωτερικό, η κυπριακή Αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν εντόπισε κανένα στοιχείο που να επιβεβαιώνει τους σοβαρούς ισχυρισμούς που είχαν προβληθεί μέσω της υπόθεσης «Σάντη», η οποία τους τελευταίους μήνες βρέθηκε στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, προκαλώντας πολιτικές αντιδράσεις και έντονο κοινωνικό ενδιαφέρον.

Ο Αρχηγός της Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας σε ειδική συνέντευξη Τύπου, δήλωσε ότι, από το σύνολο της μαρτυρίας που συγκεντρώθηκε, δεν προέκυψε οποιοδήποτε στοιχείο που να τεκμηριώνει τα αδικήματα τα οποία αποδίδονταν στα πρόσωπα που κατονομάζονταν στις καταγγελίες.

«Το συμπέρασμα της έρευνας είναι ξεκάθαρο. Δεν προέκυψε οποιαδήποτε μαρτυρία ή στοιχείο που να στοιχειοθετεί τα αδικήματα που αποδίδονταν στα πρόσωπα τα οποία κατονομάζονταν στους επίμαχους ισχυρισμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει αίσθηση στην Κύπρο, καθώς οι καταγγελίες περιλάμβαναν αναφορές σε βιασμό ανηλίκου, κύκλωμα συγκάλυψης, διαφθορά, παρακολουθήσεις, αλλά και εμπλοκή πολιτικών, δικαστικών και άλλων δημόσιων προσώπων. Σύμφωνα με την Αστυνομία, κανένας από τους ισχυρισμούς αυτούς δεν επιβεβαιώθηκε από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν.

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«Δεν ταξίδεψε ποτέ στη Νίκαια»

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στις καταγγελίες περί σεξουαλικής κακοποίησης της γυναίκας που παρουσιαζόταν ως «Σάντη» από πρώην δικαστικό λειτουργό, καθώς και στους ισχυρισμούς ότι από την υποτιθέμενη κακοποίηση γεννήθηκε παιδί με το όνομα «Ελπίδα».

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρων Βύρωνος, δήλωσε ότι οι έρευνες δεν επιβεβαίωσαν κανένα από τα συγκεκριμένα στοιχεία. Όπως αποκάλυψε, οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν σε αρχεία και άλλα διαθέσιμα δεδομένα δεν κατέδειξαν ότι η γυναίκα είχε ταξιδέψει ποτέ στη Νίκαια της Γαλλίας σε ηλικία 15 ετών, όπως αναφερόταν στο αφήγημα που είχε δημοσιοποιηθεί.

Η Αστυνομία υποστήριξε ότι δεν προέκυψε οποιαδήποτε απόδειξη που να στηρίζει τους ισχυρισμούς περί βιασμού ή άλλων αδικημάτων που αποδίδονταν σε πρώην δικαστικό λειτουργό.

Τα μηνύματα και η εφαρμογή δημιουργίας ψεύτικων συνομιλιών

Σημαντικό μέρος της έρευνας επικεντρώθηκε στην ανάλυση των μηνυμάτων, των ηχητικών αποσπασμάτων και του υλικού που είχε κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο ως αποδεικτικό στοιχείο των καταγγελιών.

Σύμφωνα με τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν, τα επίμαχα μηνύματα φέρονται να είχαν δημιουργηθεί μέσω της εφαρμογής Call Assistant, η οποία επιτρέπει τη δημιουργία εικονικών συνομιλιών. Όπως αναφέρθηκε κατά τη συνέντευξη Τύπου, η ίδια η «Σάντη» φέρεται να υπέδειξε στους ανακριτές τον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής και την ευκολία με την οποία μπορούν να κατασκευαστούν συνομιλίες που εμφανίζονται ως αυθεντικές.

Παράλληλα, οι ερευνητές εντόπισαν τεχνικές ασυμβατότητες σε screenshots που είχαν παρουσιαστεί δημόσια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε εικόνα στην οποία εμφανιζόταν περιβάλλον λειτουργικού Android, ενώ το πληκτρολόγιο που απεικονιζόταν ανήκε σε συσκευή iPhone, γεγονός που θεωρήθηκε ένδειξη κατασκευασμένου περιεχομένου.

Τι είπε η Αστυνομία για τον Μυλωνάκη

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, τέθηκαν ερωτήματα και για τα πρόσωπα που είχαν εμπλακεί ονομαστικά στο αφήγημα, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας υφυπουργός Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος εμφανίσθηκε από το υλικό της «Σάντη» ως μέλος μυστικιστικού τάγματος των Ροδόσταυρων.

Ερωτηθείς πώς προέκυψαν συγκεκριμένα ονόματα που εμφανίζονταν στα επίμαχα μηνύματα, ο Θεμιστός Αρναούτης απάντησε ότι η ίδια η «Σάντη» έδωσε εξηγήσεις στους ανακριτές, αναφέροντας πως τα συγκεκριμένα πρόσωπα εντάχθηκαν στο αφήγημα είτε μέσα από δικούς της συνειρμούς είτε έπειτα από συζητήσεις που είχε με άλλα άτομα.

Ο Βοηθός Αρχηγός Αστυνομίας, Μάριος Αγιώτης, πρόσθεσε ότι ορισμένα από τα ονόματα ενδεχομένως να προέκυψαν και από πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, δεν εντοπίστηκε οποιοδήποτε στοιχείο που να επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς που διατυπώνονταν εις βάρος του κ. Μυλωνάκη ή άλλων προσώπων που κατονομάζονταν στο αφήγημα.

Τι απάντησε η Αστυνομία για τους Ροδοσταύρους

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, τέθηκαν ερωτήματα και για τις αναφορές στους Ροδοσταύρους, οι οποίοι είχαν συμπεριληφθεί σε ορισμένους από τους ισχυρισμούς που κυκλοφόρησαν στο πλαίσιο της υπόθεσης. Δημοσιογράφοι ζήτησαν διευκρινίσεις τόσο για την ύπαρξη της συγκεκριμένης αδελφότητας όσο και για το κατά πόσο η δράση της είναι νόμιμη.

Ο Αρχηγός της Αστυνομίας απέφυγε να επεκταθεί επί της ουσίας του ζητήματος, αναφέροντας ότι οι απαντήσεις είχαν ήδη δοθεί κατά την παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας. Από την ενημέρωση των Αρχών δεν προέκυψε οποιοδήποτε στοιχείο που να συνδέει την υπόθεση με παράνομη δραστηριότητα οργανώσεων ή ομάδων που αναφέρονταν στο αφήγημα των καταγγελιών, ενώ η Αστυνομία υποστήριξε ότι εξέτασε όλες τις πτυχές και τις αναφορές που περιλαμβάνονταν στο υλικό που βρέθηκε στο μικροσκόπιο της έρευνας.

Νέα ποινική διερεύνηση

Παρά το κλείσιμο του βασικού σκέλους της υπόθεσης, η Αστυνομία ανακοίνωσε την έναρξη νέας ποινικής διερεύνησης, ύστερα από οδηγίες της Νομικής Υπηρεσίας.

Η νέα έρευνα θα επικεντρωθεί στη δημιουργία, δημοσίευση και διάδοση των επίμαχων μηνυμάτων, καθώς και σε δηλώσεις που έγιναν στο διαδίκτυο και ενδέχεται να συνδέονται με την υπόθεση.

Ο Αρχηγός της Αστυνομίας απέφυγε να κατονομάσει πρόσωπα που πιθανόν θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις, ωστόσο άφησε να εννοηθεί ότι ήδη έχουν ενημερωθεί όσοι θεωρείται ότι πρέπει να ανακριθούν στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας.

Σε ερώτηση για το κατά πόσο η υπόθεση ενδέχεται να συνδέεται με οργανωμένη προσπάθεια δημιουργίας και διάδοσης του αφηγήματος, ο κ. Αρναούτης απάντησε ότι υπάρχουν ισχυρισμοί και ενδείξεις που θα αποτελέσουν αντικείμενο της νέας ποινικής διερεύνησης.

Για τις ανάγκες της έρευνας, η κυπριακή Αστυνομία ζήτησε συνδρομή από την Europol αλλά και από εξειδικευμένο κλιμάκιο του FBI, προκειμένου να εξεταστούν σε βάθος τα ηλεκτρονικά δεδομένα και το ψηφιακό αποτύπωμα της υπόθεσης.

Η πρώτη αντίδραση Δρουσιώτη

Λίγες ώρες μετά την παρουσίαση των ευρημάτων της Αστυνομίας, ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Μακάριος Δρουσιώτης αντέδρασε δημόσια μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αμφισβητώντας τα συμπεράσματα της έρευνας και αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη η διαδικασία.

Ο κ. Δρουσιώτης υποστήριξε ότι το αποτέλεσμα της έρευνας ήταν ουσιαστικά προδιαγεγραμμένο, σημειώνοντας πως τα συμπεράσματα που ανακοίνωσε η Αστυνομία συμβαδίζουν με πληροφορίες που, όπως ανέφερε, διαρρέονταν εδώ και μήνες σε μερίδα του Τύπου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η θέση ότι τα επίμαχα μηνύματα ήταν κατασκευασμένα και ότι το περιεχόμενό τους ήταν ψευδές είχε διαμορφωθεί πολύ πριν από την ολοκλήρωση της διερεύνησης.

Παράλληλα, εξέφρασε αμφιβολίες για το σενάριο που παρουσίασαν οι Αρχές, σύμφωνα με το οποίο μία γυναίκα δημιούργησε εκατοντάδες μηνύματα μέσω ειδικής εφαρμογής, υποστηρίζοντας ότι στα επίμαχα αρχεία περιλαμβάνονταν λεπτομέρειες και πληροφορίες τις οποίες, κατά την άποψή του, δεν θα μπορούσε να γνωρίζει χωρίς πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα.