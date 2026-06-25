Ραγδαία επιδείνωση παρουσίασε η υγεία του Αριστοτέλη Χαντζή, μέλους της Κοινότητας των Κατειλλημένων Προσφυγικών, ο οποίος πραγματοποίησε απεργία πείνας για 140 ημέρες.

Σύμφωνα με έκτακτη ενημέρωση της Κοινότητας «Ο Αριστοτέλης Χαντζής πριν λίγη ώρα μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του «Γ.Γεννηματάς». Με αυξημένες ανάγκες για οξυγόνο (συσκευή High Flow) προ διασωλήνωσης στο πλαίσιο πνευμονίας εξ εισροφήσεως. Η κατάσταση της Υγείας του παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη».

Έληξε η απεργία πείνας των Χαντζή και Doppagne

Τη λήξη της απεργίας πείνας του Αριστοτέλη Χαντζή αλλά και της Suzon Doppagne ανακοίνωσαν μέλη από την Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών της Αλεξάνδρας, κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (24/06) στο Σύνταγμα.

“Θεωρούμε νικηφόρο τον αγώνα, ως ένα κύμα αντίστασης από τα κάτω που κατάφερε να συγκροτήσει ένα πλατύ και διευρυμένο μέτωπο απέναντι στη θανατοπολιτική“, σημείωσαν.

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Υπενθυμίζεται πως ο Αριστοτέλης Χαντζής διένυε σήμερα την 140η μέρα αποχής από τη σίτιση και νοσηλεύεται από το απόγευμα της Δευτέρας (22/06) σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, στη Β’ Παθολογική Κλινική του «Γ. Γεννηματάς», έχοντας εμφανίσει οξεία εγκεφαλοπάθεια Wernicke με διπλωπία, αταξικό βάδισμα και σοβαρές ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Η δεύτερη απεργός πείνας, Suzon Doppagne, της οποίας η κατάσταση κρίνεται ως ανησυχητική, διένυε την 55η ημέρα αποχής από τη σίτιση.