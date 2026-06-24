Ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης στο Σύνταγμα για τα Προσφυγικά. Προηγήθηκε το ψήφισμα του δήμου Αθηναίων.

Η λήξη της απεργίας πείνας του Αριστοτέλη Χαντζή και της Suzon Doppagne ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης στο Σύνταγμα για τα Προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

«Αφού συζητήσαμε με τους συντρόφους Αρίστο και Suzon, καθώς και μεταξύ της κοινότητάς μας, δηλώνουμε επίσημα τη λήξη της απεργίας πείνας και τη συνέχεια του αγώνα πλέον με άλλα μέσα», ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης αλληλεγγύης που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας. Σημειώνεται πως ο Αριστοτέλης Χαντζής ξεκίνησε την απεργία πείνας στις 5 Φεβρουαρίου και η Suzon Doppagne την 1η Μαΐου.

«Θεωρούμε τον αγώνα αυτό νικηφόρο, ως ένα κίνημα αντίστασης από τα κάτω, που κατάφερε να συγκροτήσει ένα πλατύ και διευρυμένο μέτωπο απέναντι στη θανατοπολιτική και την κοινωνιοκτονική πολιτική του καθεστώτος, κράτους και του καπιταλιστικού συστήματος», ανέφερε ακόμα μέλος της κοινότητας των Κατειλημμένων Προσφυγικών.

Προσφυγικά: Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση του Χαντζή

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Τρίτη, ενώ διένυε την 138η ημέρα της απεργίας πείνας, ο Αριστοτέλης Χαντζής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Σύμφωνα με ανακοίνωση των γιατρών που τον παρακολουθούν, η κατάστασή του παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη.

«Ο απεργός πείνας νοσηλεύεται λόγω οξείας εγκεφαλοπάθειας Wernicke με διπλωπία και αταξικό βάδισμα, ενώ επίσης παρουσιάζει σοβαρές ηλεκτρολυτικές διαταραχές που προδιαθέτουν σε επικίνδυνες για τη ζωή αρρυθμίες», ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους.

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«Η κατάσταση της υγείας του παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, με σοβαρότατα, ανθεκτικά υπογλυκαιμικά επεισόδια, ενώ λόγω διαταραχής κατάποσης σε έδαφος μυϊκής αδυναμίας έχει παρουσιάσει εισρόφηση στο αναπνευστικό σύστημα και υποξυγοναιμία», επεσήμαναν ακόμα, τονίζοντας πως η κατάστασή του είναι «βαρύτατη και διαρκώς επιδεινούμενη», ότι οι συνεχείς επιπλοκές την «καθιστούν απειλητική για τη ζωή» και πως η μη ικανοποίηση των αιτημάτων άμεσα «ισοδυναμεί με καταδίκη εις θάνατον».

Ψήφισμα του δήμου Αθηναίων για τα Προσφυγικά: Διακοπή υλοποίησης της σύμβασης και αναστολή απεργίας πείνας

Νωρίτερα σήμερα, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αθηναίων ενέκρινε ψήφισμα για τα Προσφυγικά. Σε αυτό, καλούσε σε διακοπή της υλοποίησης της προγραμματικής σύμβαση και αναστολή της απεργίας πείνας.

«Καλούμε την κυβέρνηση και την περιφέρεια να ανταποκριθούν στην πρότασή μας και να εκκινήσει άμεσα διάλογος με την κοινότητα των Προσφυγικών και την συμβολή του δήμου Αθηναίων, που έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες στο θέμα, ώστε να δοθεί οριστικό τέλος στην ένταση», υπογράμμιζε μεταξύ άλλων το ψήφισμα.

Ανάρτηση για το ψήφισμα έκανε και ο Χάρης Δούκας, απευθύνοντας έκκληση για διάλογο προκειμένου να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση και να δοθεί ένα οριστικό τέλος στην ένταση.

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα:

«Αυτές τις κρίσιμες ώρες η παράταξή μας “Αθήνα Τώρα” και η “Ανοιχτή Πόλη” έβαλαν πάνω από όλα την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Ενέκριναν ψήφισμα με το οποίο απευθύνουν έκκληση για αναστολή της απεργίας πείνας του Αριστοτέλη Χαντζή και διακοπή υλοποίησης της σύμβασης της περιφέρειας.

Καλούμε την κυβέρνηση και την περιφέρεια να ανταποκριθούν στην πρότασή μας και να εκκινήσει άμεσα διάλογος με την κοινότητα των Προσφυγικών και τη συμβολή του δήμου Αθηναίων, που έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες στο θέμα, ώστε να δοθεί οριστικό τέλος στην ένταση.

Ζητάμε, επίσης, από τα πολιτικά κόμματα να συμβάλουν με τις παρεμβάσεις τους στην εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης».

{https://x.com/h_doukas/status/2069811203518369803}

Ζαχαριάδης για Προσφυγικά: Νίκη της ζωής, ώρα ειλικρινούς και συμπεριληπτικού διαλόγου

Μετά τον τερματισμό της απεργίας πείνας για τα Προσφυγικά, ο Κώστας Ζαχαριάδης τόνισε πως η εξέλιξη αυτή αποτελεί «νίκη της ζωής» και υπογράμμισε πως είναι η ώρα για ειλικρινή και συμπεριληπτικό διάλογο.

Η ανάρτηση του Κώστα Ζαχαριάδη:

«Μετά το ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αθηναίων που υπερψήφισαν οι δημοτικές παρατάξεις Αθήνα Τώρα (Χάρης Δούκας) και Ανοιχτή Πόλη, ο Αριστοτέλης Χαντζής τερμάτισε την απεργία πείνας. Είναι μια νίκη της ζωής, είναι η ώρα του ειλικρινούς και συμπεριληπτικού διαλόγου».

{https://x.com/CZachariadis/status/2069842306388132138}