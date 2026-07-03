ή. Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ενώ βρίσκεται σε άμεση ανάγκη για μεταγγίσεις αιμοπεταλίων.

Η Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών, απευθύνει επείγουσα έκκληση για αιμοδοσία υπέρ του Αριστοτέλη Χαντζή, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», αντιμετωπίζοντας μικροβιαιμία και σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, υπάρχει άμεση ανάγκη για αιμοπετάλια, ενώ όσα άτομα μπορούν να συνεισφέρουν καλούνται να προσέλθουν στο τμήμα αιμοδοσίας του «Ευαγγελισμού» ή σε οποιοδήποτε κέντρο αιμοδοσίας της χώρας, δηλώνοντας τα στοιχεία του ασθενούς και της νοσηλείας του.

Από τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου ο Αριστοτέλης Χαντζής βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, με σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια, όντας απεργός πείνας για 140 ημέρες έως την 24η Ιουνίου και διεκδικώντας να ακυρωθεί η Σύμβαση της Περιφέρειας Αττικής που θα εκτόπιζε τουλάχιστον 400 κατοίκους από τα σπίτια τους στα Προσφυγικά της Αλεξάνδρας.

Η ανάρτηση για την κατάσταση του Αριστοτέλη Χαντζή

Έκτακτο κάλεσμα για αιμοδοσία

Ο Αριστοτέλης Χαντζής νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, με μικροβιαιμία και σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια.

Βρίσκεται σε άμεση ανάγκη για μεταγγίσεις αιμοπεταλίων.

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Για αιμοδοσία:

Δευτέρα ως Σάββατο 8:30-15:30, στο τμήμα αιμοδοσίας του «Ευαγγελισμού» ή σε οποιοδήποτε κέντρο αιμοδοσίας της χώρας δίνοντας τα στοιχεία του: «Αριστοτέλης Χαντζής» και τα στοιχεία της νοσηλείας: «Μονάδα Εντατικής Θεραπείας», του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» στην Αθήνα.

Οποιαδήποτε ομάδα αίματος κι αν έχει ο δότης

Οδηγίες:

Όχι αλκοόλ το προηγούμενο βράδυ

Καλή ενυδάτωση

Ελαφρύ πρωϊνό

Καλός ύπνος

Ταυτότητα ή διαβατήριο.

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