Η Νέα Αριστερά δεσμεύθηκε να παρέμβει στη Βουλή, μέσω των τεσσάρων βουλευτών της, ζητώντας απαντήσεις από την κυβέρνηση.

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, συναντήθηκε σήμερα στα γραφεία του κόμματος με αντιπροσωπεία της Κοινότητας των Προσφυγικών Αλεξάνδρας και της Επιτροπής για την ανάδειξη και την υπεράσπιση της Κοινότητας και της συλλογικής της μνήμης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Όλγα Νάσση και ο Χάρης Χαλακατεβάκης του Δικτύου για το Δικαίωμα στην Κατοικία και την Πόλη της Νέας Αριστεράς.

Αρχικά συζητήθηκε η κατάσταση της υγείας του Αριστοτέλη Χαντζή, ο οποίος ήδη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην τρέχουσα καμπάνια, #menoumeoloiprosfygika #eimasteolesprosfygika, μια συλλογική πρωτοβουλία αλληλεγγύης και προστασίας της Κοινότητας και του ιστορικού μνημείου των Προσφυγικών και των 22 κοινωνικών δομών που έχουν αναπτυχθεί στο συγκρότημα. «Η καμπάνια προωθεί την υπεράσπιση της κοινότητας απέναντι στα σχέδια εκκένωσης, όπως επίσης και την ανάδειξη της ιστορικής και συλλογικής μνήμης, των πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων», επισημαίνεται.

Συζητήθηκαν, επίσης, τα επόμενα βήματα της κινητοποίησης, η διεύρυνση του δικτύου αλληλεγγύης και η προώθηση συντονισμένης παρέμβασης σε κοινωνικό, θεσμικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

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Η Νέα Αριστερά δεσμεύθηκε να παρέμβει στη Βουλή, μέσω των τεσσάρων βουλευτών της, ζητώντας απαντήσεις από την κυβέρνηση.