Στήνεται ολόκληρη αυτή η αντιδημοκρατική μεθόδευση για να οδηγηθεί ο Γιώργος Πατούλης στην Προεδρία του ΠΙΣ, ρωτά ο τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν αρκείται στη διάλυση του ΕΣΥ, ούτε στη μεσολάβηση στον Φρουζή για να χρηματοδοτηθεί δημοσιογράφος φίλη του. Τώρα, μετά την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών ποινικού δικαίου, χιλιάδων ευρώ, σε Δικηγόρο του "πουλέν" του, επιχειρεί να θέσει υπό κυβερνητική και κομματική ομηρία και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο», τονίζει σε δήλωσή του ο βουλευτής Χανίων και τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης.

«Με το άρθρο 67 του ν. 5322/2026, το οποίο "έκρυψε" μέσα σε άσχετο νομοσχέδιο, η κυβέρνηση κατάργησε στην πράξη το αυτοδιοίκητο του κορυφαίου θεσμικού οργάνου των γιατρών. Ο υπουργός Υγείας αυτοαναγορεύθηκε σε εκλέκτορα του ιατρικού κόσμου, αποκτώντας την εξουσία να διορίζει ταυτόχρονα την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών και την Εξελεγκτική Επιτροπή του ΠΙΣ. Δηλαδή, ο κ. Γεωργιάδης επιλέγει ποιος θα διοικεί, ποιος θα ελέγχει και ποιος θα απονέμει την πειθαρχική δικαιοσύνη στους γιατρούς! Αυτό δεν είναι "αποκατάσταση της νομιμότητας". Είναι ωμή κατάλυση της θεσμικής ανεξαρτησίας του ΠΙΣ και πρωτοφανής επιχείρηση κομματικού ελέγχου ενός επιστημονικού φορέα. Παρά την κατακραυγή του ιατρικού κόσμου και τις προειδοποιήσεις κορυφαίων ευρωπαϊκών ιατρικών οργανώσεων, ο υπουργός των "αδιευκρίνιστων" προχώρησε στον διορισμό προσωρινής διοίκησης με πρόεδρο τη Ματίνα Παγώνη, η οποία καλείται τώρα να οργανώσει εκλογές υπό τη σκιά της υπουργικής επιβολής», υπογραμμίζει ο Π. Πολάκης.

«Το σχέδιο είναι πλέον ολοφάνερο: πρώτα διορίζουν τη διοίκηση, έπειτα καθορίζουν τους όρους της εκλογικής διαδικασίας και στο τέλος επιδιώκουν να παραδώσουν τον ΠΙΣ στον πολιτικό τους εκλεκτό, χωρίς να λογαριάζουν τις εκκρεμείς δικαστικές διαδικασίες», συμπληρώνει.

«Ρωτάμε ευθέως:

»Στήνεται ολόκληρη αυτή η αντιδημοκρατική μεθόδευση για να οδηγηθεί ο Γιώργος Πατούλης στην Προεδρία του ΠΙΣ;

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»Γιατί η κυβέρνηση άλλαξε επειγόντως τον νόμο, ώστε να ανατραπούν οι υφιστάμενοι συσχετισμοί και να συμμετάσχει στις αρχαιρεσίες ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο οποίος είχε αποκλειστεί ως οικονομικά μη τακτοποιημένος; Με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν οι διορισμένοι; Ποιοι έδωσαν στον Άδωνι Γεωργιάδη το δικαίωμα να μετατρέπει τον ΠΙΣ σε κομματικό παράρτημα της Νέας Δημοκρατίας;

»Υπενθυμίζουμε ότι ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης και ο πρώην πρόεδρος του ΠΙΣ Αθανάσιος Εξαδάκτυλος έχουν παραπεμφθεί ενώπιον της ποινικής Δικαιοσύνης για παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση, σε υπόθεση σχετική με την αποδιδόμενη παράλειψη άσκησης των θεσμικών τους αρμοδιοτήτων, και συγκεκριμένα γιατί αρνήθηκαν, κατά δεσμία αρμοδιότητα, να ανακαλέσουν την άδεια πρώην επίορκου Ιατροδικαστή, που είχε καταδικαστεί για σωρεία εγκλημάτων από την ποινική Δικαιοσύνη. Το τεκμήριο αθωότητάς τους είναι απολύτως σεβαστό. Η παραπομπή τους, όμως, αποτελεί θεσμικά κρίσιμο γεγονός, ιδίως όταν η κυβέρνηση βάζει χέρι και στα πειθαρχικά όργανα των γιατρών, και ο Υπουργός Υγείας παρά τις εκ του νόμου υποχρεώσεις του και την επανειλημμένη ενημέρωση του Μεγάρου Μαξίμου από τον μηνυτή δεν έχει προβεί στα του νόμου ευνόητα και προβλεπόμενα», συνεχίζει.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ απαιτεί:

την άμεση κατάργηση της πραξικοπηματικής διάταξης,

την ανάκληση της υπουργικής απόφασης διορισμού,

τη διεξαγωγή ελεύθερων και αδιάβλητων εκλογών με ανεξάρτητες θεσμικές εγγυήσεις.

την άμεση επέμβαση του αρμόδιου Εισαγγελέα και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, τόσο για την υπουργική απόφαση διορισμού της προσωρινής διοίκησης του ΠΙΣ, όσο και για την μη πειθαρχική διερεύνηση και την μη επιβολή προσωρινών διοικητικών μέτρων σε βάρος των Γεώργιου Πατούλη και Αθανάσιου Εξαδάκτυλου, παρά την αμετάκλητη παραπομπή τους για παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση.

»Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ανήκει στους γιατρούς. Δεν είναι τσιφλίκι του Γεωργιάδη, λάφυρο της Νέας Δημοκρατίας ή σκαλοπάτι για τις προσωπικές φιλοδοξίες κανενός», καταλήγει η δήλωση του Παύλου Πολάκη.