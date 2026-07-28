Ο παραγωγός που επιλέγει να ενταχθεί σε ένα οικολογικό πρόγραμμα θα πρέπει να γνωρίζει ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν θα μπορεί να λάβει ταυτόχρονα ενίσχυση και από άλλη δράση που καλύπτει την ίδια ή παρόμοια περιβαλλοντική υποχρέωση

Νέες αλλαγές στους κανόνες χορήγησης των αγροτικών ενισχύσεων φέρνει απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αφορά τις ασυμβατότητες μεταξύ των οικολογικών προγραμμάτων (ecoschemes), των γεωργοπεριβαλλοντικών παρεμβάσεων του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027 και των μέτρων της Βιολογικής Γεωργίας. Στην πράξη, η νέα ρύθμιση καθορίζει με μεγαλύτερη σαφήνεια ποιες δράσεις μπορούν να συνδυαστούν και ποιες όχι, προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότηση της ίδιας περιβαλλοντικής πρακτικής.

Με απλά λόγια, ο παραγωγός που επιλέγει να ενταχθεί σε ένα οικολογικό πρόγραμμα θα πρέπει να γνωρίζει ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν θα μπορεί να λάβει ταυτόχρονα ενίσχυση και από άλλη δράση που καλύπτει την ίδια ή παρόμοια περιβαλλοντική υποχρέωση. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο το υπουργείο επικαιροποιεί τους πίνακες ασυμβατοτήτων, προσθέτοντας νέους μη επιτρεπόμενους συνδυασμούς.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την ενσωμάτωση νέων δράσεων που έχουν προστεθεί στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ. Συγκεκριμένα, στο οικολογικό πρόγραμμα για την περιβαλλοντική διαχείριση των κτηνοτροφικών συστημάτων εντάσσονται πλέον η δημιουργία τεχνητού λειμώνα σε υποβαθμισμένους βοσκότοπους και η κατάρτιση σχεδίου διαχείρισης βοσκοτόπων. Παράλληλα, στις παρεμβάσεις του άρθρου 70 προστίθεται νέα δράση που αφορά τη διατήρηση της αμπελοκομικής πρακτικής στον Αττικό αμπελώνα. Για όλες αυτές τις νέες δράσεις καθορίζεται πλέον με ποιες άλλες ενισχύσεις μπορούν ή δεν μπορούν να συνδυαστούν.

Η απόφαση δεν αλλάζει τα ποσά των ενισχύσεων ούτε εισάγει νέα προγράμματα. Εκείνο που αλλάζει είναι οι κανόνες συμμετοχής. Για τον λόγο αυτόν αντικαθίστανται οι βασικοί πίνακες του παραρτήματος της υπουργικής απόφασης, στους οποίους αποτυπώνονται αναλυτικά όλες οι επιτρεπόμενες και μη επιτρεπόμενες συνδυαστικές επιλογές μεταξύ των οικολογικών σχημάτων, των γεωργοπεριβαλλοντικών παρεμβάσεων και των μέτρων της Βιολογικής Γεωργίας.

Στην πράξη, οι αλλαγές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία κατά την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, καθώς μια λανθασμένη επιλογή συνδυασμού δράσεων μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη της συγκεκριμένης ενίσχυσης ή σε περικοπές των επιδοτήσεων. Για τον λόγο αυτό οι παραγωγοί καλούνται να εξετάζουν προσεκτικά τις νέες ασυμβατότητες πριν επιλέξουν τα οικολογικά σχήματα στα οποία θα συμμετάσχουν.

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Παραδείγματα

Ένας κτηνοτρόφος που επιλέγει να ενταχθεί στη νέα δράση για τη δημιουργία τεχνητού λειμώνα σε υποβαθμισμένους βοσκότοπους (31.7-Α) δεν θα μπορεί πλέον να τη συνδυάσει με ορισμένα άλλα οικολογικά σχήματα που αφορούν την ίδια έκταση, εφόσον αυτά χαρακτηρίζονται ως ασύμβατα στους νέους πίνακες. Στόχος είναι να μην επιδοτείται δύο φορές για την ίδια περιβαλλοντική παρέμβαση.

Παραγωγός που θα ενταχθεί στη νέα παρέμβαση 70-1.2.3 για τη διατήρηση της αμπελοκομικής πρακτικής στον Αττικό αμπελώνα θα πρέπει να ελέγξει πριν από την αίτησή του αν η δράση αυτή μπορεί να συνδυαστεί με τα οικολογικά σχήματα που ήδη εφαρμόζει. Αν υπάρχει ασυμβατότητα, θα πρέπει να επιλέξει ποια ενίσχυση τον συμφέρει περισσότερο.

Ένας αγρότης που συμμετέχει ήδη στη Βιολογική Γεωργία δεν σημαίνει ότι μπορεί να δηλώσει οποιοδήποτε οικολογικό σχήμα για το ίδιο αγροτεμάχιο. Αν το οικολογικό πρόγραμμα καλύπτει την ίδια περιβαλλοντική υποχρέωση με τη βιολογική καλλιέργεια, ο συνδυασμός μπορεί να μην επιτρέπεται και η επιδότηση να απορριφθεί. Για τον λόγο αυτό, πριν από την υποβολή της δήλωσης ΟΣΔΕ, απαιτείται έλεγχος των νέων πινάκων ασυμβατοτήτων.