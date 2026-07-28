Η παραχώρηση αφορά τρία οικόπεδα του Δημοσίου που βρίσκονται εντός του οικισμού «Μεγάλο Χωριό» στο Αγαθονήσι.

Τρία ακίνητα του Ελληνικού Δημοσίου παραχωρούνται δωρεάν και κατά πλήρη κυριότητα στον Δήμο Αγαθονησίου, με στόχο την κατασκευή κατοικιών για τη στέγαση δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στο ακριτικό νησί. Η σχετική κοινή υπουργική απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και προβλέπει ότι οι εκτάσεις θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά για έργα κοινωφελούς χαρακτήρα.

Η παραχώρηση αφορά τρία οικόπεδα του Δημοσίου, τα οποία αποτελούν τμήματα του Δημοσίου Κτήματος με Α.Β.Κ. 503 Καλύμνου και βρίσκονται εντός του οικισμού «Μεγάλο Χωριό» στο Αγαθονήσι. Πρόκειται για τα ακίνητα με ΚΑΕΚ 100011011049, 100011011051 και 100011011053, συνολικής έκτασης περίπου 1.500 τετραγωνικών μέτρων, τα οποία μεταβιβάζονται στον δήμο με σκοπό την ανέγερση εργατικών κατοικιών.

Οι κατοικίες προορίζονται για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών δημοσίων λειτουργών που υπηρετούν στο νησί, μεταξύ των οποίων εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές, αστυνομικοί, λιμενικοί και άλλες κατηγορίες προσωπικού, αντιμετωπίζοντας ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που καταγράφονται στις ακριτικές περιοχές, αυτό της εξεύρεσης στέγης.

Η απόφαση θέτει συγκεκριμένους όρους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ο Δήμος Αγαθονησίου υποχρεούται μέσα σε ένα έτος να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες γεωμετρικές μεταβολές στο Κτηματολόγιο, ώστε να αποτυπωθούν οι ορθές επιφάνειες των οικοπέδων.

Τέλος, προβλέπεται ότι το έργο της κατασκευής των κατοικιών θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε πέντε χρόνια από την έκδοση της απόφασης. Σε διαφορετική περίπτωση, τα ακίνητα επανέρχονται αυτοδικαίως στην κυριότητα του υυργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.