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Τι περιλαμβάνει η αναθεωρημένη συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία το 2024.

Σκεφτήκαμε πολύ να το αναδημοσιεύσουμε (από τον Ριζοσπάστη) ή όχι.

Η απόφαση του υπογράφοντος είναι πως σωστά το αναδημοσιεύουμε, παράλληλα με την ευχή να μην συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Εξάλλου ο υπογράφων απλά ενημερώνει, δεν λαμβάνει τις αποφάσεις.

Πρόκειται για απόσπασμα από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για την ανανεωμένη συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία το 2024.

Συμφωνία για την αποστολή της Πυροβολαρχίας Πάτριοτ στο Ριάντ και στην οποία προβλέπονται όροι ακόμα και για τη διαχείριση σορών Ελλήνων στρατιωτικών!

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Β.Σκ.