Τι αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Την αντίθεσή του στην ελληνική στρατιωτική παρουσία στη Σαουδική Αραβία εκφράζει ο Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ, με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά ενεργοποίησης της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot για την αντιμετώπιση επιθέσεων που προέρχονταν από την Υεμένη.

Σε ανακοίνωσή του, ο Τομέας υποστηρίζει ότι οι νέες επιχειρησιακές εμπλοκές της ελληνικής μονάδας δεν αποτελούν λόγο πανηγυρισμού, αλλά, αντίθετα, αναδεικνύουν –όπως αναφέρει– τους κινδύνους που συνεπάγεται η συμμετοχή της Ελλάδας σε πολεμικές εντάσεις εκτός της επικράτειάς της.

Αναλυτικά:

«Τα δύο νέα περιστατικά ενεργοποίησης της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία σε επιθέσεις από την Υεμένη, δεν αποτελούν ευκαιρία πανηγυρισμούς. Αντίθετα αναδεικνύουν την επικίνδυνη εμπλοκή της Ελλάδας στις πολεμικές συγκρούσεις στην περιοχή.

Ο Αλέξης Τσίπρας, είχε εκφράσει την αντίθεσή του για την συμφωνία με την Σαουδική Αραβία για τους Patriot από το 2021, τονίζοντας ότι η στρατιωτική εμπλοκή της Ελλάδας σε τρίτες χώρες, εκτός της ομπρέλας και εντολής των διεθνών οργανισμών στους οποίους ανήκει, υπονομεύει την ασφάλεια της χώρας και τον ρόλο της ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας.

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Επιπλέον, η Κυβέρνηση θα πρέπει να απαντήσει στον ελληνικό λαό, πώς εξυπηρετούνται τα εθνικά μας συμφέροντα όταν η Ελλάδα εκτίθεται σε κινδύνους έχοντας στείλει Πάτριοτ και προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων στη Σαουδική Αραβία, ενώ η σαουδαραβική ηγεσία συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας με την Τουρκία και συντονίζεται με την Άγκυρα για τις εξελίξεις στην περιοχή διμερώς αλλά και στο πλαίσιο νέων πολυμερών σχημάτων.

Καθίσταται πλέον εμφανές, ότι όσο δεν αναλαμβάνεται μία σοβαρή πρωτοβουλία από την διεθνή κοινότητα και ειδικά την ΕΕ για την επίλυση των πολλαπλών κρίσεων στη Μέση Ανατολή (Παλαιστινιακό, Ιράν, Λίβανος, Υεμένη), τόσο αυξάνεται η διάχυση των κινδύνων στην ευρύτερη περιοχή».