Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωσή του για τους ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία, τονίζει πως «με ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, μετά και από τις νέες καταρρίψεις βαλλιστικών πυραύλων από την ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, συνεπής στη στάση του από το 2021, ζητά την ανάκληση της πυροβολαρχίας. Πέρα από τους κινδύνους που συνεπάγεται η αποστολή για το στρατιωτικό προσωπικό, η εμπλοκή στη διαμάχη δεν εξυπηρετεί ούτε την ασφάλεια ούτε τα συνολικότερα συμφέροντα της χώρας και του ελληνικού λαού.

Με την ευκαιρία αυτή, ρωτάμε ξανά: ''Ποια συμφέροντα, ποιων δυνάμεων, υπηρετεί εντέλει η παρατεινόμενη παρουσία της ελληνικής συστοιχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία, και μάλιστα σε μια τόσο επικίνδυνη και ανεξέλεγκτη συγκυρία όπως η σημερινή, με τον πόλεμο να γενικεύεται''».