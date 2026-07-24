Η Μπάγια Αντωνοπούλου δημοσίευσε ένα βίντεο 10 δευτερολέπτων που αποτυπώνει την ευτυχία της.

Λίγες ημέρες έχουν περάσει από την ημέρα που η Μπάγια Αντωνοπούλου έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, διανύοντας μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της.

Ο ερχομός του γιου της φαίνεται πως σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την ίδια και τον σύντροφό της, Νίκο Κώτση, καθώς το ζευγάρι ξεκινά μια νέα κοινή πορεία, αυτή τη φορά από το ρόλο των γονιών.

Η Μπάγια Αντωνοπούλου, μέσα από μία ανάρτηση που έκανε το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου στα social media, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους ένα ιδιαίτερα συγκινητικό βίντεο. Σε αυτό παρουσιάζει την πορεία από την εισαγωγή στο μαιευτήριο μέχρι και τη στιγμή που υποδέχθηκε στην αγκαλιά της τον γιο της.

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Στο σχετικό βίντεο έχει συμπεριλάβει τρυφερά στιγμιότυπα από την περίοδο της αναμονής, αποτυπώνοντας την προσμονή και την ανυπομονησία της μέχρι τη μεγάλη στιγμή, ενώ δεν παρέλειψε να προσθέσει συμβολικά μία αντίστροφη μέτρηση μέχρι τον ερχομό του μωρού της.

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«12/07/2026. Κάποιες στιγμές δεν χωρούν σε λέξεις. Μόνο τις ζεις, τις νιώθεις και τις κρατάς για πάντα στην καρδιά σου. Αυτή είναι μία από αυτές…», έγραψε στη σχετική λεζάντα αποτυπώνοντας μόλις μερικά από τα συναισθήματα που βιώνει τις τελευταίες ημέρες.

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