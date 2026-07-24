Έντονη κακοκαιρία αναμένεται σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας αλλά και στην Αττική. Μάλιστα, σύμφωνα με προβλέψεις μετεωρολόγων δεν αποκλείεται να έχουμε πολύ έντονες καταιγίδες, ακόμα και χαλάζι.

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού σήμερα, με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, να προειδοποιεί για έντονη αστάθεια σε αρκετές περιοχές της χώρας. Ισχυρές καταιγίδες, συχνοί κεραυνοί και τοπικές χαλαζοπτώσεις θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και κατά τόπους στο Αιγαίο, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά.

Ισχυρές καταιγίδες και ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στο Ιόνιο, τις ηπειρωτικές περιοχές και στο Αιγαίο, όπου οι καταιγίδες θα συνοδεύονται από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ, συμβάλλοντας στη σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας. Ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 25 έως 28 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές, ενώ στα νοτιότερα τμήματα της χώρας θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, η ημέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια, όμως από τις μεσημβρινές ώρες οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα παρουσιάσει έντονη αστάθεια από το μεσημέρι και μετά, με μπόρες και καταιγίδες που τοπικά θα έχουν ισχυρό χαρακτήρα. Η μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

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Αναφερόμενος στην Αττική, ο μετεωρολόγος και ευρωβουλευτής, Σάκης Αρναούτογλου τόνισε πως «οι μπόρες θα ξεκινήσουν από το μεσημέρι, στις βόρειες περιοχές. Αλλά, μεγάλο κομμάτι της Αττικής θα επηρεαστεί τις πρώτες βραδινές ώρες. Φαινόμενα θα εκδηλωθούν και σε περιοχές του Αιγαίου, κάτι ασυνήθιστο για την εποχή. «Τις πρώτες βραδινές ώρες προσοχή κυρίως στην Αττική, όπου φαίνεται να έχουμε τα περισσότερα και πιο έντονα φαινόμενα», προειδοποιεί ο Σάκης Αρναούτογλου.

Παράλληλα, θα ενισχυθούν οι άνεμοι από το μεσημέρι στο Ιόνιο- όπου δεν αποκλείεται να υπάρξουν προβλήματα με τον απόπλου των πλοίων- και τις βραδινές ώρες στο Αιγαίο. Το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 30-31 βαθμούς Κελσίου.

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Χτες η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου και ο μετεωρολόγος του Action24 Δημήτρης Παπαϊωάννου τόνισε πως για την Αττική αναμένονται έντονα φαινόμενα προς το απόγευμα.

Η Νικολέτα Ζιακοπούλου τοποθετεί την έναρξη των φαινομένων από το μεσημέρι και μετά, ενώ ο Δημήτρης Παπαϊωάννου εκτιμά ότι οι πιο έντονες βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από τις 17:00 έως τις 22:00, με τα βόρεια του νομού να συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες για ισχυρές καταιγίδες.