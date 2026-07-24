Αυτοί που χρησιμοποιούν ήδη τις ενέσεις πεπτιδίων δεν επιδιώκουν τόσο την θεραπεία μιας συγκεκριμένης ασθένειας, αλλά το λεγόμενο biohacking: να ξεπεράσουν τα όρια του σώματός τους, να μεγιστοποιήσουν την αθλητική απόδοση ή να επιταχύνουν την αναγέννηση κατεστραμμένων ιστών.

Συμβουλευτική επιτροπή του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ψήφισε υπέρ της χαλάρωσης των περιορισμών σε αμφιλεγόμενα πεπτίδια που έχουν γίνει δημοφιλή στο διαδίκτυο, αλλά δεν έχουν ερευνηθεί επαρκώς για ανθρώπινη χρήση.

Η επιτροπή ψήφισε με οριακή πλειοψηφία να επιτραπεί σε εξειδικευμένα φαρμακεία να παράγουν σκευάσματα όπως το BPC-157, το TB-500 και το KPV, γεγονός που αποτελεί σημαντικό ρυθμιστικό βήμα για τη διάθεσή τους μέσω συνταγογράφησης.

Τα πεπτίδια είναι μικρές πρωτεΐνες που παράγει φυσιολογικά το σώμα μας και χρησιμοποιούνται εδώ και καιρό για τη θεραπεία ιατρικών παθήσεων, συμπεριλαμβανομένου του διαβήτη. Ωστόσο, τα μη ρυθμιζόμενα ενέσιμα πεπτίδια έχουν γνωρίσει τεράστια εξάρση στην διαδικτυακή κοινότητα ευεξίας - συμπεριλαμβανομένων πολλών νεαρών influencers - αφότου τα GLP-1 (φάρμακα για την απώλεια βάρους) έγιναν ευρέως δημοφιλή.

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Ο αμερικανός υπουργός Υγείας, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι, έχει περιγράψει τον εαυτό του ως «μεγάλο θαυμαστή» αυτών των φαρμάκων, ενώ είχε δεσμευτεί παλαιότερα να χαλαρώσει τους περιορισμούς της κυβέρνησης Μπάιντεν.

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Τα πεπτίδια είναι μικρές αλυσίδες αμινοξέων, ή μικρές πρωτεΐνες, τις οποίες παράγει φυσικά το σώμα μας. Λειτουργούν ως «αγγελιοφόροι», δίνοντας εντολές στα κύτταρά μας, και παίζουν ζωτικό ρόλο στην υγεία του δέρματος, στο ανοσοποιητικό σύστημα και στον έλεγχο των ορμονών.

Influencers στο διαδίκτυο, ωστόσο, προωθούν πεπτίδια για ανεπιβεβαίωτες χρήσεις, ισχυριζόμενοι ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γρήγορος τρόπος για να δείχνει κανείς νεότερος, να βοηθήσουν στην επούλωση και να βελτιώσουν το δέρμα. Έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή μεταξύ των εφήβων στο TikTok, ειδικά στα αγόρια, λόγω ανεπιβεβαίωτων ισχυρισμών ότι ορισμένα πεπτίδια μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση της μυϊκής μάζας και στη βελτίωση της εμφάνισης του σώματος, με ορισμένους στο διαδίκτυο να χρησιμοποιούν όρους όπως «biohacking» και «looksmaxxing» για να περιγράψουν την τάση.

{https://www.tiktok.com/@thanosalibakismaxfitness/video/7641230589965634838?is_from_webapp=1&sender_device=pc}

Ειδικοί στον τομέα της υγείας έχουν προειδοποιήσει κατά της χρήσης αυτών των φαρμάκων, επικαλούμενοι την έλλειψη κλινικών δοκιμών σε ανθρώπους και τις άγνωστες μακροπρόθεσμες παρενέργειες των ουσιών.

«Κανείς δεν γνωρίζει αν υπάρχει ασφαλής δόση»

Το BPC-157 είναι ένα από τα πιο δημοφιλή πεπτίδια μεταξύ των influencers ευεξίας. Παράγεται από πρωτεΐνη του στομάχου και προωθείται στο διαδίκτυο ως ευεργετικό για την υγεία του εντέρου, την αποκατάσταση των ιστών και τη θεραπεία φλεγμονών. Έχει μελετηθεί σε ζώα για τις δυνατότητές του να βοηθά στην επούλωση των μυών.

Ο Αμερικανικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ (USADA) αναφέρει ότι, επειδή δεν έχει μελετηθεί εκτενώς σε ανθρώπους, «κανείς δεν γνωρίζει αν υπάρχει ασφαλής δόση ή αν υπάρχει τρόπος να χρησιμοποιηθεί αυτή η ουσία με ασφάλεια για τη θεραπεία συγκεκριμένων ιατρικών παθήσεων». Το πεπτίδιο απαγορεύεται στον αθλητισμό και θεωρείται απαγορευμένη ουσία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA).

Το KPV προωθείται επίσης ως ευεργετικό για την υγεία του εντέρου, την αποκατάσταση των ιστών - συμπεριλαμβανομένων των βλαβών του δέρματος, όπως η ακμή - και για τη ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος.

Και τα δύο βρίσκονταν σε μια γκρίζα ζώνη όσον αφορά τη ρύθμιση. Δεν είναι παράνομα για αγορά ή κατοχή - και είναι ευρέως διαθέσιμα στο διαδίκτυο - αλλά δεν είναι εγκεκριμένα για ανθρώπινη χρήση, οπότε δεν υπόκεινται στους ποιοτικούς ελέγχους που διέπουν τη φαρμακοβιομηχανία.

Το μέλος της επιτροπής Elizabeth Rebello, φαρμακοποιός και αναισθησιολόγος, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι ψήφισε όχι για το BPC-157 «λόγω της έλλειψης δεδομένων αποτελεσματικότητας» και των «ανησυχιών για την ασφάλεια». Όσοι ψήφισαν ναι επικαλέστηκαν το «γενικότερο καλό» και την «ιατρική ελευθερία».

Αρκετά άτομα που εργάζονται σε κλινικές ή επιχειρήσεις που πουλούν πεπτίδια συμμετέχουν στην επιτροπή, η οποία θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις της την Παρασκευή.

Το BPC-157 και το KPV είναι μεταξύ των επτά πεπτιδίων που η επιτροπή εξετάζει να εξαιρέσει από τους περιορισμούς, επιτρέποντας στα φαρμακεία συνθετικών φαρμάκων (τα οποία αναμειγνύουν φάρμακα που δεν είναι διαθέσιμα από τις τυπικές φαρμακοβιομηχανίες) να τα παράγουν.

Οι περιορισμοί στα πεπτίδια είχαν εισαχθεί κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Μπάιντεν, όταν αξιωματούχοι του FDA διαπίστωσαν ότι τα φάρμακα αυτά δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις ασφαλείας. Ο Κένεντι έχει εργαστεί για την ανατροπή αυτών των περιορισμών.

Πηγή: BBC