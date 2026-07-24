Στην ιστορική πλατεία της πρωτεύουσας έχει ήδη στηθεί το σκηνικό: Η άμμος, το γήπεδο, οι εξέδρες.

Για τρεις ημέρες, από τις 24 έως τις 26 Ιουλίου, το κέντρο της πόλης, η Πλατεία Συντάγματος μετατρέπεται σε… παραλία και φιλοξενεί τους καλύτερους αθλητές και αθλήτριες του ελληνικού Beach Volley. Στην ιστορική πλατεία της πρωτεύουσας έχει ήδη στηθεί το σκηνικό: Η άμμος, το γήπεδο, οι εξέδρες. Στο τουρνουά του Συντάγματος, οι 8 καλύτερες ανδρικές και γυναικείες ομάδες θα διεκδικήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας στο 32ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley.

Αν και πολλοί έχουν δικαιολογημένα συνδέσει το άθλημα με τις παραλίες, το Beach Volley, έχει κατακτήσει τις πλατείες και τα κέντρα των πόλεων εδώ και πολλά χρόνια, προσφέροντας τη ευκαιρία σε όλο και περισσότερους φιλάθλους να νιώσουν την εμπειρία της συμμετοχής σε ένα κορυφαίο τουρνουά.

Η μεταφορά του αθλήματος από τις παραλίες στο κέντρο των πόλεων, αποτελεί μία πολύ επιτυχημένη ελληνική ιδέα που πρώτο-εφαρμόστηκε πριν από 24 χρόνια. Όπως εξηγεί μιλώντας στο Dnews, ο Μανώλης Ρουμελιώτης, συντονιστής Εθνικών Ομάδων Beach Volley, η σκέψη να μπει το άθλημα στις πόλεις, υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2002, σε παγκόσμιο τουρνουά που έγινε μπροστά από το επιβλητικό κτήριο του Δημαρχείου της Ρόδου.

Στη χώρα μας, τα ιδιαίτερα ζεστά καλοκαίρια εμπόδιζαν τον κόσμο να παρακολουθήσει το άθλημα.

Ο στόχος, όπως αναφέρει ο κ. Ρουμελιώτης, ήταν να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους φιλάθλους να έρθουν σε επαφή με το άθλημα και για να το καταφέρουν σκέφτηκαν να διοργανώσουν απογευματινούς και βραδινούς αγώνες σε κεντρικά σημεία των πόλεων με εξέδρες και προβολείς. Η ιδέα ενθουσίασε θεατές, αθλητές και παράγοντες του αθλήματος και η μεγάλη επιτυχία κέντρισε το ενδιαφέρον της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Τα τουρνουά στο κέντρο των πόλεων υιοθετήθηκαν από πολλές χώρες και έδωσαν μία νέα διάσταση στο Beach Volley με χιλιάδες φιλάθλους να παρακολουθούν τους αγώνες και να συμμετέχουν σε ένα φαντασμαγορικό αθλητικό και πολιτισμικό γεγονός.

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Συγκίνηση να παίζεις στο Σύνταγμα

Στη χώρα μας κάθε καλοκαίρι, το beach volley «εισβάλει» στις μεγαλύτερες πλατείες της Ελλάδας, την Πλατεία Αριστοτέλους, την πλατεία Κοραή, με τον τελικό φέτος να φιλοξενείται στην πλατεία Συντάγματος.

Ο Σταύρος Ντάλλας με τον συμπαίκτη του Δημήτρη Χατζηνικολάου, κατέκτησαν το πρωτάθλημα το 2025 και φέτος στοχεύουν στο … repeat. Ρωτήσαμε τον Σταύρο Ντάλλα, αρχικά, για το πώς είναι να διεκδικεί τον τίτλο του πρωταθλήματος σε ένα σημείο με τόσο έντονη ιστορία και συμβολισμούς.

Η απάντηση ξεκάθαρη, «είναι πολύ ιδιαίτερο να αγωνίζεσαι σε έναν χώρο όπου γράφτηκε σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του νεοελληνικού κράτους και να έχεις την ευκαιρία, με τον δικό σου τρόπο, να γράψεις κι εσύ ένα μικρό κομμάτι της ιστορίας του αθλήματός μας στην Ελλάδα. Αυτό το συναίσθημα, σε συνδυασμό με την ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο κόσμος, είναι κάτι που δύσκολα συναντάς σε άλλη διοργάνωση».

Και φέτος αναμένονται χιλιάδες πολίτες να κατακλύσουν τις εξέδρες και την πλατεία. Οι διοργανωτές, η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης και ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, έχουν προνοήσει και θα τοποθετήσουν και γιγαντοοθόνη έξω από το γήπεδο καθώς, κυρίως στα βραδινά παιχνίδια, αναμένεται sold out.

Η μεγάλη συμμετοχή των θεατών που γεμίζουν τις πλατείες, ενισχύει τις προσπάθειες των αθλητών. Το άθλημα μπορεί να γεννήθηκε στις παραλίες αλλά όπως τονίζει ο Σταύρος Ντάλλας, τα τελευταία χρόνια η ομοσπονδία έχει καταφέρει να συνδυάζει με επιτυχία τα τουρνουά στις παραλίες και στις πλατείες. «Οι κεντρικές πλατείες έχουν το μεγάλο πλεονέκτημα ότι φέρνουν το άθλημα κοντά στον κόσμο και δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα, γεμάτη ενέργεια, που δίνει έξτρα κίνητρο σε εμάς τους αθλητές. Από την άλλη, το beach volley είναι άθλημα της παραλίας και πάντα θα απολαμβάνουμε να αγωνιζόμαστε δίπλα στη θάλασσα, στο φυσικό του περιβάλλον».

Η ανάκαμψη του αθλήματος

Το άθλημα στην Ελλάδα γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη και είχε επιτυχίες την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Τότε που όπως τονίζει ο κ. Ρουμελιώτης, η χώρα προετοιμαζόταν για τους Ολυμπιακούς του 2004, το κράτος δαπανούσε χρήματα και οι ομοσπονδίες μπορούσαν να προγραμματίζουν, να εκτελούν και να έχουν αποτελέσματα. Το άθλημα -ιδιαίτερα οι γυναικείες ομάδες- γνώρισε άνθιση με τα κορίτσια δύο ελληνικών ομάδων να βρίσκονται τότε στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης.

Μετά τους Ολυμπιακούς, η κρίση του 2008 περιόρισε τη δυναμική του αθλητισμού στη χώρα μας συνολικά και η χρεοκοπία που ακολούθησε έδωσε τη χαριστική βολή.

Σήμερα, όμως, όπως τονίζει ο κ. Ρουμελιώτης, «μπορεί το άθλημα να βρίσκεται σε πιο χαμηλό επίπεδο από εκείνο της πρώτης δεκαετίας του 2000, αλλά γίνονται σημαντικά βήματα προόδου, ειδικότερα στο κομμάτι των αναπτυξιακών κατηγοριών. Με την ανάπτυξη των τουρνουά, όπως του Συντάγματος, με την στήριξη της Δημόσιας Τηλεόρασης που μεταδίδει τα μεγάλα τουρνουά, το άθλημα μεταφέρεται σε κάθε σπίτι και ενισχύεται η συμμετοχή των μικρότερων παιδιών. Υπάρχει μεγάλη δεξαμενή αθλητών και αθλητριών» συμπληρώνει ο κ. Ρουμελιώτης, «και η ανοδική πορεία φέρνει ξανά επιτυχίες. Με μεγαλύτερη και πιο ελπιδοφόρα (μέχρι την επόμενη) την πρώτη θέση που κατέκτησαν τα κορίτσια Ελένη Αλεξόγλου και Μυρτώ Πασχαλάκη, στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο beach volley στις ηλικίες κάτω των 18 ετών».

Μεγάλη συμμετοχή ερασιτεχνών

Η αγάπη του κόσμου για το άθλημα γίνεται αντιληπτή και από την ανάπτυξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού. «Στο παρελθόν είχαμε μόνο λίγους αθλητές που είχαν κύρια ενασχόληση το beach volley και δεν υπήρχε ούτε ένας ερασιτέχνης, σήμερα η εικόνα είναι τελείως διαφορετική. Το ερασιτεχνικό beach volley αναπτύσσεται ραγδαία» τονίζει ο κ. Ρουμελιώτης. Και επειδή τα πράγματα ποτέ δεν γίνονται τυχαία, πίσω από την μεγάλη άνοδο του αθλήματος, υπήρχε ακόμη ένα αποτελεσματικό σχέδιο. Η Ελληνική Ομοσπονδία, αναζήτησε συνεργασίες και ξεκίνησε να δημιουργεί εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα και σήμερα «βρίσκεις ένα φιλέ και ένα γήπεδο για να παίξεις σχεδόν σε κάθε παραλία».

Η παραλία ταυτίζεται με το beach volley, αλλά το άθλημα εξελίσσεται. Από ένα καλοκαιρινό παιχνίδι στην άμμο γίνεται βίωμα, ανάγκη για άθληση και προπόνηση ακόμη και το χειμώνα μέσα στις πόλεις. «Είναι χαρακτηριστικό ότι παρατηρούμε την ανάπτυξη πολλών ιδιωτικών club στην Αθήνα αλλά και σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Περιφέρειας, όπου περισσότεροι από 10.000 ερασιτέχνες αθλητές, προπονούνται, διασκεδάζουν και χαίρονται το άθλημα σε όλη τη διάρκεια του έτους» τονίζει ο κ. Ρουμελιώτης, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ένα άθλημα απαιτητικό αλλά ταυτόχρονα, ανταγωνιστικό και κοινωνικό.

«Πέρα από τα προφανή, την παραλία, τον ήλιο και το καλοκαίρι, πιστεύω ότι αυτό που κάνει το beach volley πραγματικά ξεχωριστό είναι η κοινότητα που δημιουργεί» τονίζει ο Σταύρος Ντάλλας, ο οποίος εκτός από πρωταθλητής και διεκδικητής και του φετινού τίτλου είναι και προπονητής. «Είναι ένα άθλημα που φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Υπάρχει αλληλοσεβασμός μεταξύ των αθλητών, υγιής ανταγωνισμός και σχέσεις που πολλές φορές ξεπερνούν το γήπεδο και κρατούν για χρόνια» συμπληρώνει ο Σταύρος και ίσως τελικά να έχει απόλυτο δίκιο. Ίσως αυτά τα χαρακτηριστικά, ο σεβασμός, η έντονη προσπάθεια, η επιθυμία για τη νίκη, οι πολλές επιπλέον δυσκολίες (άμμος, ζέστη, αέρας κλπ) αλλά και η χαρά, το πάρτι κατά τη διάρκεια των τουρνουά, η μουσική, κυρίως όμως η ευγενής άμιλλα και ο πολιτισμός που επιδεικνύουν οι αθλητές, να είναι αυτά τα στοιχεία που έχουμε περισσότερο ανάγκη. Και ίσως αυτό αντιλαμβάνεται ο κόσμος και για αυτό το λόγο για ακόμη ένα τριήμερο θα κατακλύσει τις εξέδρες στην… παραλία του Συντάγματος για να χαρεί το άθλημα και να πανηγυρίσει τη στέψη των πρωταθλητών του 2026.