Ποιες ελληνικές ακτές είναι ακατάλληλες για κολύμβηση: Οι αναλυτικές μετρήσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος σε χιλιάδες παραλίες.

Κάθε καλοκαίρι έρχεται στο προσκήνιο ένας έντονος προβληματισμός σχετικά με την καταλληλότητα των υδάτων στις ελληνικές παραλίες.

Η διχογνωμία αυτή προκύπτει κυρίως από τις σημαντικές αποκλίσεις που παρατηρούνται ανάμεσα στα αποτελέσματα των επίσημων κρατικών φορέων και σε εκείνα ορισμένων ανεξάρτητων περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Από την πλευρά της Πολιτείας, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με την τ. Ειδική Γραμματεία Υδάτων, νυν Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, διενεργεί συστηματικούς ελέγχους καθ' όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου (Μάιος - Οκτώβριος), κατ' εφαρμογή της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ.

Το Μητρώο Ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης επικαιροποιείται και ενημερώνεται σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Από την άλλη πλευρά, ιδιωτικές οργανώσεις και ΜΚΟ (όπως το ΠΑΚΟΕ) δημοσιοποιούν ετήσιες έρευνες με λίστες «κατάλληλων» και «ακατάλληλων» ακτών, οι οποίες συχνά εμφανίζουν αυξημένα ποσοστά μόλυνσης ή επικίνδυνων μικροβίων (π.χ. κολοβακτηριδίων, εντερόκοκκων) σε δημοφιλείς παραλίες της Αττικής και της περιφέρειας.

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Οι αναφορές αυτές προκαλούν συχνά αναστάτωση στο κοινό και αντιδράσεις από τοπικούς φορείς, ενώ έχουν επανειλημμένα αμφισβητηθεί η επιστημονική τους εγκυρότητα, οι τεχνικές λήψης, αλλά και η διαπίστευση των εργαστηρίων που χρησιμοποιούν.

Το Μητρώο Ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης

Στόχος του Μητρώου Ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας είναι η περιγραφή και παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των ακτών, η αναγνώριση των πηγών ρύπανσης που ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα του νερού και η αξιολόγηση του μεγέθους των επιπτώσεων.

Βρείτε την παραλία που σας ενδιαφέρει στην βάση με όλες τις επίσημες μετρήσεις στην πλατφόρμα του υπουργείου ΕΔΩ.

Δείτε τον χάρτη με την αξιολόγηση των ακτών ΕΔΩ.

Οι «επιδόσεις» αγαπημένων παραλίων

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε τα στοιχεία από τις τελευταίες μετρήσεις σε παραλίες εντός και εκτός Αττικής που προτιμούν πολλοί συμπολίτες μας.

Παραλίες στην Αττική

Παραλίες εκτός Αττικής

Αίγινα

Λουτράκι

Πάρος

Μύκονος

Κύθηρα

Καμένα Βούρλα

Άγιοι Θεόδωροι

Χαλκιδική

Κεφαλονιά