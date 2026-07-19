Στην Ανατολική Αττική μπορείτε να ανακαλύψετε μία παραλία που παραμένει ανέγγιχτη από την πολυκοσμία και μακριά από του έντονους ρυθμούς ζωής.

Αν και οι περισσότερες παραλίες της Αττικής έχουν γίνει ευρέως γνωστές με αποτέλεσμα την έντονη πολυκοσμία, υπάρχουν ακόμη μικρές γωνιές που αντιστέκονται στη μαζική προβολή, προσφέροντας τις ιδανικές συνθήκες για ηρεμία και χαλάρωση δίπλα στη θάλασσα.

Σε απόσταση περίπου μίας ώρας από το κέντρο της Αθήνας, η Νέα Μάκρη και η περιοχή του Μαραθώνα διαθέτουν πολλές γνωστές ακτές που συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό λουόμενων, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα.

Η παραλία Κάρλα ωστόσο, είναι μία από τις περιοχές που λίγοι γνωρίζουν με αποτέλεσμα να διατηρεί την φυσική της ομορφιά, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η παραλία της Νέας Μάκρης που παραμένει έξω από τα «φώτα» της δημοσιότητας

Ένα από τα χαρακτηριστικά της Κάρλας, είναι ότι ακόμη και στις μηχανές αναζητήσεις συγκεντρώνει ελάχιστες κριτικές, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι παραμένει άγνωστη στους περισσότερους επισκέπτες. Την συγκεκριμένη ακτή την γνωρίζουν κυρίως οι κάτοικοι της περιοχής και όσοι αγαπούν να ανακαλύπτουν μέρη μακριά από την πολυκοσμία.

Η πρώτη εικόνα που αντικρίζει ο επισκέπτης είναι ένα ήρεμο παραθαλάσσιο τοπίο, όπου πρωταγωνιστούν τα γαλαζοπράσινα νερά και η φυσική ομορφιά.

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Κατά κύριο λόγο κυριαρχεί η ηρεμία, καθώς παραμένει ανοργάνωτη χωρίς μαγαζιά, ξαπλώστρες και ομπρέλες να καλύπτουν το φυσικό της τοπίο και την μεγαλύτερη έκταση της αμμουδιάς.

Η Κάρλα απευθύνεται σε όσους επιλέγουν τις ήσυχες εξορμήσεις. Είναι από εκείνες τις παραλίες που δεν προσπαθούν να εντυπωσιάσουν, αλλά όποιος την επισκεφθεί επιστρέφει ξανά και ξανά.

Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που η παραλία εξακολουθεί να περνά σχεδόν απαρατήρητη από το ευρύ κοινό. Με τόσο μικρή διαδικτυακή παρουσία και ελάχιστα reviews, παραμένει ένας «κρυμμένος θησαυρός» της Νέας Μάκρης, ιδανικός για εκείνους που αποσκοπούν στις ήρεμες καλοκαιρινές στιγμές.

Για όσους, λοιπόν, αναζητούν μια διαφορετική πρόταση για μπάνιο κοντά στην Αθήνα, η Κάρλα αποτελεί μια ευχάριστη έκπληξη στην Αττική που εξακολουθεί να μένει ανεπηρέαστη από την πολυκοσμία.

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