Οι ειδικοί συνιστούν αυξημένη προσοχή ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά και άτομα με προβλήματα υγείας, καθώς οι παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τον κίνδυνο θερμικής εξάντλησης και θερμοπληξίας.

Σε τροχιά ισχυρού καύσωνα μπαίνει η χώρα, με το πρώτο κύμα υψηλών θερμοκρασιών του φετινού καλοκαιριού να κοκκινίζει τον υδράργυρο από την Κυριακή 19 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου.

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν ότι η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σημαντική άνοδο, με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους τους 40 και τους 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι πιο δύσκολες ημέρες αναμένεται να είναι η Δευτέρα και η Τρίτη, όταν η ζέστη θα κορυφωθεί.

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Οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο είναι κυρίως τα ηπειρωτικά, με τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία να βρίσκονται στο επίκεντρο των υψηλών θερμοκρασιών.

Στη Θεσσαλία οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε τμήματα της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου προβλέπονται επίσης πολύ υψηλές τιμές.

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Στην Αττική η θερμοκρασία αναμένεται να κινηθεί σε υψηλά επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές να πλησιάζουν τους 40 βαθμούς σε αρκετές περιοχές, ιδιαίτερα στο εσωτερικό του λεκανοπεδίου, όπου η απουσία θαλάσσιας επίδρασης ενισχύει τη θερμική επιβάρυνση.

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Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της ξηρασίας, αυξάνεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών, με τις αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

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Το κύμα ζέστης αναμένεται να διατηρηθεί έως τα μέσα της εβδομάδας, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και τη σταδιακή υποχώρηση να αναμένεται μετά την κορύφωση του φαινομένου.

Παρότι πρόκειται για το πιο έντονο επεισόδιο ζέστης του φετινού Ιουλίου, οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι δεν αναμένεται να έχει τη διάρκεια και τα χαρακτηριστικά των παρατεταμένων καυσώνων που καταγράφηκαν τα προηγούμενα καλοκαίρια.

Κολυδάς: «Το θερμότερο άγγιγμα του Ιουλίου»

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, σημειώνει ότι τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία επιβεβαιώνουν πως το διάστημα από τις 19 έως τις 22 Ιουλίου θα αποτελέσει το θερμότερο τετραήμερο του μήνα.

Όπως αναφέρει, σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κινηθούν μεταξύ 37 και 40 βαθμών, ενώ σε ορισμένες περιοχές δεν αποκλείεται να καταγραφούν ακόμη υψηλότερες τιμές.

Ωστόσο, διευκρινίζει ότι ο χαρακτηρισμός «καύσωνας» χρησιμοποιείται με σχετική επιφύλαξη, καθώς οι νυχτερινές θερμοκρασίες δεν αναμένεται να παραμείνουν για πολλές συνεχόμενες ημέρες σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, γεγονός που διαφοροποιεί το συγκεκριμένο επεισόδιο από τους πολυήμερους καύσωνες των τελευταίων ετών.

Λαγουβάρδος: «Θα δούμε και 41 βαθμούς»

Από την πλευρά του, ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, εκτιμά ότι από σήμερα και κυρίως από τη Δευτέρα έως και την Τετάρτη η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα άνοδο.

Όπως επισημαίνει, σε αρκετές περιοχές της χώρας τα θερμόμετρα θα φτάσουν τους 39 έως 41 βαθμούς Κελσίου, με την Τετάρτη να διαμορφώνεται ως μία από τις θερμότερες ημέρες του επεισοδίου για αρκετές περιοχές.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι πρόκειται για έναν καύσωνα διάρκειας τεσσάρων έως πέντε ημερών, ο οποίος απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, χωρίς όμως να χαρακτηρίζεται ακραίος σε σχέση με αντίστοιχα φαινόμενα των τελευταίων ετών.

Συστάσεις προς τους πολίτες

Οι ειδικοί συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή τις επόμενες ημέρες, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την πολύωρη έκθεση στον ήλιο κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας, να παραμένουν σε δροσερούς και καλά αεριζόμενους χώρους, να καταναλώνουν άφθονα υγρά και να περιορίζουν τη σωματική καταπόνηση.

Ιδιαίτερη μέριμνα απαιτείται για ηλικιωμένους, μικρά παιδιά και άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας, καθώς και για όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους, όπου οι συνθήκες θα είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές κατά τις μεσημβρινές ώρες.