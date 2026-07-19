Ο Τούρκος φόργουορντ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου εισέπραξε το πρώτο καλωσόρισμα.

Τον Τσέντι Όσμαν υποδέχτηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ.

Ο Τούρκος φόργουορντ προσγειώθηκε- με σημαντική καθυστέρηση, σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό- στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου εισέπραξε το πρώτο καλωσόρισμα, εκ μέρους των «ασπρόμαυρων», από τον αθλητικό διευθυντή του «Δικεφάλου», Γιώργο Τσιάρα.

Κλίμα... γηπέδου και μια πρώτη «γεύση» για όλα όσα πρόκειται να βιώσει ως παίκτης του ΠΑΟΚ, φρόντισαν, ακόμη, να του δώσουν δεκάδες οπαδοί του «Δικεφάλου», οι οποίοι βρέθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο, έξω από την αίθουσα αφίξεων του αεροδρομίου, αποθεώνοντάς τον.

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Ο Όσμαν ήταν προγραμματισμένο να υποβληθεί σήμερα στις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις, με την ολοκλήρωση των οποίων θα δρομολογηθεί η επισημοποίηση της συνεργασίας του με την ομάδα για την επόμενη τριετία.

Αύριο το απόγευμα, δε, στις 18:30, θα παρουσιαστεί από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ στους εκπροσώπους του Τύπου και τους υποστηρικτές του συλλόγου, στο PAOK Sports Arena.