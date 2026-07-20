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Το πρόγραμμα του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη. Με ποιους θα συναντηθεί.

Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Στις 11:00, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής θα επισκεφθεί τον δήμο Νεάπολης-Συκεών και συγκεκριμένα την υπαίθρια αγορά στη συμβολή των οδών Μητροπόλεως και Μητροπολίτη Καραβαγγέλη.

Αμέσως μετά θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Νεάπολης-Συκεών, Σίμο Δανιηλίδη.

Στις 15:00 ο κ. Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με δημάρχους της Β' Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής για το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στο ξενοδοχείο Grand Hyatt.

Ο Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει αύριο το ενεργειακό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ

Τις θέσεις του για την ενεργειακή πολιτική και την αποτίμηση των κυβερνητικών πεπραγμένων στον συγκεκριμένο τομέα αναμένεται να παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής σε ειδική συνέντευξη Τύπου αύριο, Τρίτη (21/7).

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Στη συνέντευξη θα συμμετάσχει ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, μαζί με τον ευρωβουλευτή και αντιπρόεδρο των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) Γιάννη Μανιάτη, τον υπεύθυνο του Κοινοβουλευτικού Τομέα Εργασίας Ενέργειας, Φραγκίσκο Παρασύρη, τον γραμματέα του Τομέα Ενέργειας, Κώστα Μαθιουδάκη και τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά.

Στο επίκεντρο της συζήτησης αναμένεται να βρεθούν η πορεία της ενεργειακής πολιτικής της κυβέρνησης, οι επιπτώσεις στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις, καθώς και οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για ένα διαφορετικό μοντέλο στον ενεργειακό τομέα.