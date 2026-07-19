Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα Τύπου των γραφείων του ΠΑΣΟΚ στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 50.

Τις θέσεις του για την ενεργειακή πολιτική και την αποτίμηση των κυβερνητικών πεπραγμένων στον συγκεκριμένο τομέα αναμένεται να παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής σε ειδική συνέντευξη Τύπου την Τρίτη 21 Ιουλίου.

Στη συνέντευξη θα συμμετάσχει ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, μαζί με τον ευρωβουλευτή και αντιπρόεδρο των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) Γιάννη Μανιάτη, τον υπεύθυνο του Κοινοβουλευτικού Τομέα Εργασίας Ενέργειας Φραγκίσκο Παρασύρη, τον γραμματέα του Τομέα Ενέργειας Κώστα Μαθιουδάκη και τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλά.

Στο επίκεντρο της συζήτησης αναμένεται να βρεθούν η πορεία της ενεργειακής πολιτικής της κυβέρνησης, οι επιπτώσεις στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις, καθώς και οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για ένα διαφορετικό μοντέλο στον ενεργειακό τομέα.