Τις βασικές της προτάσεις για την εκπαιδευτική πολιτική πρόκειται να παρουσιάσει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) σε συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στην ΕΣΗΕΑ.
Στο επίκεντρο της παρουσίασης θα βρεθούν οι «5+1 εμβληματικές παρεμβάσεις της ΕΛ.Α.Σ. για την Παιδεία», όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του κόμματος.
Τις θέσεις και τις προγραμματικές προτάσεις της ΕΛ.Α.Σ. θα παρουσιάσουν η τομεάρχης Παιδείας Ιωάννα Λαλιώτου και ο αναπληρωτής τομεάρχης Παναγιώτης Κασσιανός.
Τη συζήτηση θα συντονίσει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. Θεώνη Κουφονικολάκου.
Η ανακοίνωση:
«Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) σας καλεί στη συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρηθεί τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 12.30 στην ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, α’ όροφος αίθουσα «Γεώργιος Καράντζας»).
Η τομεάρχης Παιδείας, Ιωάννα Λαλιώτου μαζί με τον αναπληρωτή τομεάρχη Παναγιώτη Κασσιανό θα παρουσιάσουν τις 5+1 εμβληματικές παρεμβάσεις της ΕΛ.Α.Σ. για την Παιδεία. Τη συνέντευξη θα συντονίσει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ Θεώνη Κουφονικολάκου».