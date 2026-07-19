Οι ερωτήσεις για το πολιτικό μέλλον και των δύο και κυρίως, αν θα είναι κοινός με την Αλέξη Τσίπρα...

Μπορεί εδώ και μερικές ημέρες να είναι ανεξάρτητη βουλευτής, έχοντας αποχωρήσει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όμως η Μαρίνα Κοντοτόλη παραμένει σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία των Τρικάλων.

Στην εκδήλωση για την ονομαστική της εορτή, εκατοντάδες πολίτες της θεσσαλικής πόλης πέρασαν από τον πολυχώρο «Παπαστεριάδη» για να της ευχηθούν, αλλά και για να εκφράσουν τη στήριξη της στις δύσκολες αποφάσεις που έλαβαν το τελευταίο διάστημα.

Στο πλευρό της βρίσκονταν οι δικοί των ανθρώπων, αλλά και ο Γιάννης Ραγκούσης, με τον πρώην υπουργό να δέχεται πολλές ερωτήσεις για το πολιτικό μέλλον και των δύο και κυρίως, αν θα είναι κοινός με την Αλέξη Τσίπρα….

Ε.Σ.