«Υποκλινόμαστε με σεβασμό στη μνήμη όλων όσων αγωνίσθηκαν και έδωσαν τη ζωή και το αίμα τους για την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας», αναφέρει η ΕΛΑΣ.

Η λύση διζωνικής - δικοινοτικής ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα, μία ιθαγένεια, μία κυριαρχία και μία διεθνή νομική προσωπικότητα, με κατάργηση των εγγυήσεων και αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων είναι απαραίτητα σήμερα για την επίλυση του Κυπριακού, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με αφορμή τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Τομέα Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ:

«Συμπληρώνονται σήμερα 52 χρόνια από την παράνομη τουρκική εισβολή στην Κύπρο, μετά από το προδοτικό πραξικόπημα της χούντας των συνταγματαρχών και της ΕΟΚΑ Β’. Ένα έγκλημα το οποίο οδήγησε σε χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους, πάνω από 200.000 πρόσφυγες και την παράνομη κατοχή του 37% της Κύπρου που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Υποκλινόμαστε με σεβασμό στη μνήμη όλων όσων αγωνίσθηκαν και έδωσαν τη ζωή και το αίμα τους για την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παράλληλα, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και την συμπαράσταση μας με τις οικογένειες όλων των αγνοουμένων.

Σήμερα, 52 χρόνια μετά την παράνομη τουρκική εισβολή, στεκόμαστε απέναντι σε διχοτομικούς σχεδιασμούς και εθνικιστικές λογικές, υπέρ της ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή μας. Η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της Κύπρου στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ, του πλαισίου Γουτέρρες και με εφαρμογή του ευρωπαικού κεκτημένου, προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού, ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων, είναι σήμερα πιο αναγκαία από ποτέ: Μία λύση διζωνικής - δικοινοτικής ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα, μία ιθαγένεια, μία κυριαρχία και μία διεθνή νομική προσωπικότητα, με κατάργηση των εγγυήσεων και αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων.

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