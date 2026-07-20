«Η ΕΛΑΣ αποδέχεται τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων που ιδρύθηκαν με τον νόμο Πιερρακάκη της κυβέρνησης Μητσοτάκη.»

Την πρώτη του πολιτική αντιπαράθεση με την ΕΛΑΣ για το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων και την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τις δηλώσεις της τομεάρχη Παιδείας Ιωάννας Λαλιώτου.

Σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις «δεν αφήνουν περιθώριο παρερμηνείας», καθώς, όπως αναφέρει, δείχνουν αποδοχή της λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων που δημιουργήθηκαν με τον νόμο Πιερρακάκη της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η Κουμουνδούρου τονίζει ότι «Το κόμμα του Αλ. Τσίπρα δηλώνει ότι θα καταψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16, ενώ αποδέχεται το νομικό πλαίσιο που το καταστρατηγεί.Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ξεκάθαρη θέση. Ο νόμος Πιερρακάκη πρέπει να καταργηθεί και φοιτητές των ιδιωτικών πανεπιστημίων να απορροφηθούν στην τριτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση.»

«Το άρθρο 16 πρέπει να διατηρηθεί και ως προς το πνεύμα και ως προς το γράμμα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι η Παιδεία δεν μπορεί να μετατραπεί σε πεδίο εμπορικής δραστηριότητας και κερδοσκοπίας.