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Αμέσως μετά ο Αλέξης Τσίπρας θα λάβει αποφάσεις.

Τι θα πράξει ο Αλέξης Τσίπρας με όσους βουλευτές και στελέχη ανεξαρτητοποιούνται ή αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά: Και κυρίως με τους βουλευτές, είτε έχουν ανεξαρτητοποιηθεί είτε έχουν παραιτηθεί;

Οι πληροφορίες των «Παιχνιδιών Εξουσίας» επιμένουν πως μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν πρόκειται να υπάρξει καμία προσχώρηση στην ΕΛ.Α.Σ.

Μετά τη ΔΕΘ προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας θα εκτιμήσει την κατάσταση και θα λάβει τις αποφάσεις του.

Κάποια από τα νέα στελέχη της Αμαλίας εκτιμούν πως δεν χρειάζεται να υπάρξει καμία προσχώρηση.

Από τα στελέχη που φλερτάρουν με την ΕΛ.Α.Σ. εκτιμούν ότι όλοι έχουν θέση στο νέο εγχείρημα και στα ψηφοδέλτιά του.

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Λογικά για τον Αλέξη Τσίπρα δεν ισχύει ούτε το «κανένας», ούτε το «όλοι».

Κριτήρια, που εξαρτηθούν σχετικά και από τις εξελίξεις και τους συσχετισμούς, ασφαλώς και θα υπάρξουν.

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. δεν μπλοφάρει...