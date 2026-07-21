Τα «επιχειρήματα» της Χαριλάου Τρικούπη.

Όσο περνάει ο καιρός τόσο επιβεβαιώνεται ότι βασικός αντίπαλος για το ΠΑΣΟΚ είναι η ΕΛΑΣ, καθώς έχουν δημιουργηθεί συνθήκες «ο θάνατός σου η ζωή μου». Αν αυτή η κατάσταση όχι απλώς παγιωθεί αλλά επιβεβαιωθεί και στις κάλπες τότε είναι πιθανό να απειληθεί ακόμα και η ύπαρξη του κόμματος που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου, καθώς στην πράξη θα έχει γίνει το κόμμα του κ. Τσίπρα ο άλλος πόλος απέναντι στην κεντροδεξιά. Για αυτό και φαίνεται πως από εδώ και στο εξής το ΠΑΣΟΚ δεν θα κάνει απλώς διμέτωπο αλλά ίσως το μέτωπο με την ΕΛΑΣ να είναι ακόμα πιο ισχυρό από ότι με την κυβέρνηση.

Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί στους κόλπους της Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι χθες το απόγευμα και αφού είχε ολοκληρωθεί η συνέντευξη τύπου της ΕΛΑΣ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που βγαίνουν στα ΜΜΕ πήραν αναλυτική ενημέρωση για το τι πρέπει να λένε στις αντιπαραθέσεις τους με τα στελέχη της ΕΛΑΣ στα πάνελ. Το καταγράφουμε διότι δεν είναι σύνηθες για το ΠΑΣΟΚ να στέλνει, όπως θα δείτε και παρακάτω, τόσο αναλυτική τεκμηρίωση για θέσεις κόμματος της αντιπολίτευσης. Η διαδικασία αυτή γίνεται σχεδόν αποκλειστικά για πρωτοβουλίες και νομοσχέδια της κυβέρνησης.

Στο δια ταύτα το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει πως «η ΕΛΑΣ κλείνει το μάτι στα κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που δημιούργησε ο νόμος της Νέας Δημοκρατίας» και πως με την πρόταση που κατέθεσε το κόμμα του κ. Τσίπρα «αντί ο νόμος Πιερρακάκη να παρακάμπτει το Σύνταγμα, το Σύνταγμα θα παρακάμψει το νόμο Πιερρακάκη». Στην ανάλυση περιγράφονται επίσης αναλυτικά οι θέσεις που είχε εκφράσει το ΠΑΣΟΚ όταν είχε καταψηφίσει το σχετικό νόμο και οι οποίες αντιπαραβάλλονται με τις αντίστοιχες της ΕΛΑΣ.

Η τεκμηρίωση που έλαβαν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και την οποία αποκαλύπτουμε σήμερα αναφέρει τα εξής:

«Το ΠΑΣΟΚ έχει μία σαφή, καθαρή και διαχρονική θέση στο θέμα των Πανεπιστημίων: Ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο και ποιοτικά μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια με αναθεώρηση του Συντάγματος. Όχι κερδοσκοπικά παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων αμφιβόλου ποιότητας εν είδει σούπερ μάρκετ.

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Ο νόμος Πιερρακάκη για τα ΝΠΠΕ κινήθηκε στην απολύτως αντίθετη κατεύθυνση. Αυτός ήταν και ο λόγος της μετωπικής σύγκρουσης του ΠΑΣΟΚ και καταψήφισης του νόμου Πιερρακάκη. Διότι το ζητούμενο δεν είναι να μετατρέψουμε την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε Ελ Ντοράντο αλλά να έχουμε ένα ρυθμισμένο τοπίο που θα διασφαλίζει ότι η δημόσια παιδεία δεν θα μετατραπεί σε εμπόρευμα.

Μετά την αναθεώρηση του συντάγματος, η νομοθεσία θα προσαρμοστεί στο πνεύμα και το γράμμα της αναθεώρησης . Τελεία.

Είναι απολύτως αντιφατική η θέση του κόμματος του κ. Τσίπρα που από τη μία υπερασπίζεται τον κερδοσκοπικό νόμο Πιερρακάκη και από την άλλη επιμένει στη μη αναθεώρηση του άρθρου 16. Αυτό οδηγεί σε ένα πλαίσιο στο οποίο θα δύναται ένα ξένο πανεπιστήμιο να λειτουργεί στη χώρα μας μέσω κερδοσκοπικού παραρτήματος και δεν θα δύναται ένας ελληνικός φορέας να αδυνατεί να ιδρύσει ένα μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο στην ίδια του τη χώρα.

Με μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ θα μπουν κανόνες μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης και ο νόμος Πιερρακακη δεν θα υφίσταται . Καθαρές λύσεις , καθαρή θέση . Οχι ναι μεν αλλά.

Εμείς λέμε να αναθεωρηθεί το 16 για να μην έχουμε κερδοσκοπικά πανεπιστήμια αλλά μόνο μη κρατικά ενώ το κόμμα Τσίπρα λέει να μην αναθεωρηθεί για να παραμείνουν τα κερδοσκοπικά πανεπιστήμια».