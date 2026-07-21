Στο μικροσκόπιο ύποπτες δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου - Σαρωτικοί έλεγχοι σε κτηνοτρόφους και κτηνιάτρους.

Εκτεταμένους ελέγχους στις αποζημιώσεις που χορηγούνται για τις θανατώσεις ζώων λόγω αφθώδους πυρετού πραγματοποιεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Λέσβο, εξετάζοντας ενδελεχώς τόσο τα στοιχεία των κτηνοτρόφων όσο και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από το stonisi.gr οι αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων της Λέσβου έχουν μπει στον πάγο με πολιτική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που θεωρεί πως έχει εντοπίσει απάτες στην περίπτωση τουλάχιστον 20 δικαιούχων των αποζημιώσεων σφαγής των κοπαδιών.

Πρόκειται για άτομα ή οικογένειες ατόμων που, όπως ισχυρίζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, εμφανίζονται να εκτρέφουν 3.000 και 4.000 αιγοπρόβατα. Η καταβολή των αποζημιώσεων πάγωσε όταν κάποιοι παράγοντες του Υπουργείου διαπίστωσαν ότι σε αυτή την ομάδα των 20 δικαιούχων θα κατευθυνθεί περίπου το 60% των αποζημιώσεων από ένα συνολικό κονδύλι 8.000.000 ευρώ. Η απόφαση που λήφθηκε ήταν να μη γίνουν πληρωμές, αν πρώτα δεν προσκομισθούν στοιχεία που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν τον αριθμό των ζώων που εμφανίζονται στα πιστοποιητικά θανάτωσης. Παράλληλα, όμως, στο στόχαστρο των υπηρεσιών του Υπουργείου μπήκαν και οι κτηνίατροι που διαχειρίστηκαν τις θανατώσεις των κοπαδιών. Κι αυτό γιατί οι κρατικές υπηρεσίες θεωρούν πως, αν δεν υπήρχε συνεργασία μεταξύ κτηνιάτρων και κτηνοτρόφων (ή έστω η ανοχή των κτηνιάτρων), κανείς δεν θα μπορούσε να δηλώσει πως εκτρέφει πολύ περισσότερα ζώα από τα πραγματικά.

Αξιόπιστες πηγές αναφέρουν πως οι έλεγχοι έχουν γίνει ιδιαίτερα απαιτητικοί. Συγκεκριμένα, οι παραγωγοί της Λέσβου καλούνται να προσκομίσουν:

Τα μητρώα αιγοπροβάτων και βοοειδών που εκτρέφουν.

Τα ενώτια των ζώων που θανατώθηκαν και τα έγγραφα που σχετίζονται με την αγορά τους.

Τα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν για τις μετακινήσεις των ζώων.

Τα τιμολόγια αγοράς και πώλησης των ζώων που αφορούν κάθε κοπάδι.

Όλα τα φορολογικά στοιχεία που αφορούν τις αγορές ζωοτροφών.

Τα φορολογικά στοιχεία που αφορούν τις πωλήσεις γάλακτος και κρέατος.

Το εντυπωσιακό είναι πως οι παραπάνω εξαντλητικοί έλεγχοι αφορούν το σύνολο των κτηνοτρόφων των οποίων τα κοπάδια θανατώθηκαν στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού.

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Οι καταγγελίες στο Μαξίμου

Οι έλεγχοι που γίνονται είναι εξαντλητικοί, καθώς τόσο η προεδρία της κυβέρνησης όσο και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το τελευταίο πράγμα που θέλουν να τους συμβεί αυτή την περίοδο είναι να βρεθούν μπροστά σε ένα νέο σκάνδαλο τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ. Ωστόσο, φαίνεται πως υπάρχουν αρκετές καταγγελίες που έφθασαν ως το Μέγαρο Μαξίμου και είναι αυτές που κινητοποίησαν τις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ δεν αποκλείεται στην υπόθεση να έχουν εμπλακεί και οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων), διενεργώντας πρόσθετους φορολογικούς ελέγχους.

Οι καταγγελίες που έφθασαν μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου μιλούν για:

Κοπάδια ζώων που, ενώ εμφανίζονται να θανατώθηκαν όλα, αυτό δεν συνέβη για το σύνολο των ζώων.

Ανθρώπους που είχαν στην κατοχή τους αιγοπρόβατα και ήταν ιδιαίτερα χαρούμενοι όταν τα ζώα τους εμφανίστηκαν να έχουν μολυνθεί από τον αφθώδη πυρετό και οδηγήθηκαν σε θανάτωση.

Επιτροπές θανάτωσης ζώων που κλήθηκαν να υπογράψουν καταμετρήσεις ζώων που δεν έγιναν ή έγιναν μερικές ημέρες νωρίτερα από τη θανάτωση των ζώων, παρότι τα μέλη των επιτροπών οφείλουν να καταγράφουν τον ακριβή αριθμό των ζώων που θανατώνονται και ενταφιάζονται.

Οι κτηνίατροι και οι επιτροπές θανάτωσης καλούνται να υποδείξουν σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Ν» όχι μόνο τα σημεία θανάτωσης των ζώων, αλλά και το μέγεθος των λάκκων που δημιουργήθηκαν σε κάθε περίπτωση για την ταφή των ζώων, με ακρίβεια κυβικού μέτρου. Κανείς δεν θα μπορούσε να είναι αντίθετος στον έλεγχο πιθανών περιπτώσεων απάτης. Γιατί, όμως, οι έλεγχοι δεν επικεντρώνονται στις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες οι κρατικές υπηρεσίες έχουν υπόνοιες απάτης και επεκτείνονται οριζόντια σε όλους τους κτηνοτρόφους;