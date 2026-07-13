Επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και τον «αδωνισμό» εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας αλλά «με ήρεμο λόγο, με επιχειρήματα, είμαστε εδώ για πείσουμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος για αυτή τη χώρα».

Στα τρία βάρη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και την πρόσφατη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη για υπόθεση των υποκλοπών, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων κατά την ομιλία του το βράδυ της Δευτέρας στην ομιλία του στη Λέσβο ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας.

«Η χώρα μας είναι σε όλους φανερό ότι τούτη την ώρα μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη έχει τρία μεγάλα βάρη στην πλάτη της, το πρώτο είναι το βάρος της ακρίβειας, αυτού του υπέρογκου κόστους διαβίωσης που το βιώνουμε όλοι και όλες και το γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά» είπε ο Αλέξης Τσίπρας, εξηγώντας στη συνέχεια πως «Το δεύτερο είναι το βάρος της διαφθοράς που είναι τόσο εκτεταμένη όσο ποτέ άλλοτε στον τόπο μας. Και το τρίτο μεγάλο βάρος είναι το βάρος της πρωτοφανούς κρίσης εμπιστοσύνης απέναντι στους θεσμούς. Το βάρος της ακρίβειας είναι σαν ένα αόρατο μνημόνιο αυτό που ζούμε. Από το 2010 ως το 2015 οριζόντιες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, χάθηκε το 25% του ΑΕΠ.

»Σήμερα δεν έχουμε προφανώς οριζόντιες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, έχουμε όμως μία ανάλογη ίσως και βαρύτερη για κάποιους μείωσης της αγοραστικής δύναμης. Είναι λοιπόν σαν να έχουμε αόρατες περικοπές στο εισόδημα, στους μισθούς στις συντάξεις».

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Περί κρίσης εμπιστοσύνης

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε πως «σε ό,τι αφορά στην κρίση εμπιστοσύνης, στην κρίση των θεσμών, επιτρέψτε μου να πω ότι και αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο στον τόπο μας. Πάντοτε υπήρχαν συζητήσεις παντού για διαφθορά. Αυτό που συμβαίνει σήμερα δεν υπήρξε ποτέ άλλοτε με καμία άλλη κυβέρνηση. Και ξέρετε αποτυπώνεται σε όλες τις μετρήσεις η κρίση της εμπιστοσύνης. Δεν εμπιστεύονται οι πολίτες τους θεσμούς, τη δικαιοσύνη. Και όταν η δικαιοσύνη βρίσκεται σε τόσο βαθιά κρίση, τότε η ίδια η δημοκρατία ασφυκτιά. Και ποτέ άλλοτε σε αυτόν τον τόπο δεν είχε έρθει τόσο κοντά η νύχτα στο Μέγαρο Μαξίμου. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό. Και βλέπουμε εμβρόντητοι τους ανθρώπους που ήταν στον πυρήνα του Μεγάρου Μαξίμου να βγαίνουν σε συνεντεύξεις και να μας λένε σαν με τη γλώσσα των μαφιόζων μιλώντας ότι μπήκαν μπροστά να φάνε τη σφαίρα για να σώσουν το αφεντικό. Πού βρισκόμαστε στην Κολομβία ή στην Ελλάδα;

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»Και αναρωτιέμαι για πόσο άλλοτε όχι οι δημοκρατικοί και προοδευτικοί πολίτες, οι συντηρητικοί έντιμοι πολίτες αυτή την εικόνα και αυτή την πραγματικότητα. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για τα πραγματικά προβλήματα και τις λύσεις που μπορούν να βρεθούν. Δεν θα ακολουθήσουμε μία πολιτική πόλωσης, όξυνσης, τοξικότητας.

»Δεν θα ακολουθήσουμε τη στρατηγική του κ. Μητσοτάκη στον «αδωνισμό» όπως το χαρακτήρισα. Δηλαδή σε αυτό το πρωτόγνωρο κράμα αμοραλισμού, τυχοδιωκτισμού, τοξικότητας και χυδαιότητας. Εμείς θα είμαστε εδώ για να προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις στα προβλήματα. Μιλώντας ήρεμα γιατί γνωρίζουμε ότι μέσα από τος φωνές κερδίζει πάντοτε αυτός που φωνάζει περισσότερο και γνωρίζεται ποιοι είναι αυτοί και ποιος είναι αυτός που συνήθως φωνάζει στις τηλεοπτικές του εμφανίσεις. Εμείς με ήρεμο λόγο, με επιχειρήματα, είμαστε εδώ για πείσουμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος για αυτή τη χώρα και τον αξίζουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες» σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας.

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Προς του κτηνοτρόφους

Κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατίας πως «δεν προχώρησαν στον εμβολιασμό γα έναν λόγο. Γιατί αν το έκαναν θα ήταν υποχρεωμένοι από την ΕΕ να καταγράψουν τον αριθμό των αιγοπροβάτων του ζωικού κεφαλαίου σε όλη την Ελλάδα. και αν αυτό γινόταν, τότε θα έσκαγε το απόστημα. Ότι είναι μία φούσκα αυτό που δηλώνουν. Λένε όμως πως το πρόβλημα ήταν διαχρονικό. Αλήθειας ήταν διαχρονικό; Υπήρχε μία τεχνική λύση το 2014, η δική μου κυβέρνηση την βρήκε. Φρόντισε στην περίοδο μιας πολύ σκληρής δημοσιονομικής κρίσης, πρώτο μέλημα ήταν να δίνονται στην ώρα τους και στους δικαιούχους οι αποζημίωσες» είπε ο Αλέξης Τσίπρας.

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Οι δύο Ελλάδες

Ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του έκανε λόγο για τις «δύο Ελλάδες»: εκείνη της λαμογιάς και εκείνη της αξιοπρέπειας.

«Και σήμερα είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με τους ανθρώπους της παραγωγής, τους κτηνοτρόφους και πραγματικά με συγκλόνισε η συνομιλία που είχα με έναν κτηνοτρόφο. με όλους αλλά κρατάω στην μνήμη μου έναν κτηνοτρόφο από τον Μεσότοπο που μου είπε ότι αναγκάστηκε να σφάξει περίπου 1.800 αιγοπρόβατα. Θυσίασε ολόκληρο το κοπάδι του δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ αποζημίωση. Και αυτός και δεκάδες άλλες οικογένειες βρίσκονται στο φάσμα της αξιοπρέπειας με πολλά προβλήματα οικονομικά αλλά και ψυχολογικά γιατί δεν ξέρουνε αν θα μπορέσουν να σταθούν στον τόπο τους όχι αν θα πάρουν μία αποζημίωση.

»Και ξέρετε ακούγοντας την αγωνία αυτού του ανθρώπου συνειδητοποίησα τόσο εύγλωττα πως υπάρχουν δύο Ελλάδες: υπάρχει η Ελλάδα της παραγωγής, το μόχθου και της εντιμότητας η Ελλάδα που επιχειρεί με ρίσκο και που η πολιτεία της γυρνάει την πλάτη και υπάρχει και η Ελλάδα της λαμογιάς, της διαφθοράς των απευθείας αναθέσεων, της μίζας, των σικέ επιδοτήσεων, του κ. Χασάπη, του κ. Φραπέ της κ. Σεμερτζίδου που κυκλοφορεί με Porsche. Και εμείς πρέπει να πούμε ότι θα στηρίξουμε την Ελλάδα της παραγωγής, την Ελλάδα του μόχθου, της εντιμότητας απέναντι στην Ελλάδα της λαμογιάς, της ανεντιμότητας και της λαμογιάς.

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