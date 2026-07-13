Σειρά συναντήσεων πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Λέσβο.

Ο Αλέξης Τσίπρας πραγματοποίησε συνάντηση με τους κτηνοτρόφους της Λέσβου και το Συντονιστικό των Φορέων πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) Αλέξης Τσίπρας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Λέσβου, στην Καλλονή.

Ο Αλέξης Τσίπρας στην αρχή της συνάντησης εξήγησε ότι ο βασικός λόγος για την πρώτη επίσκεψη στη Λέσβο, μετά την ίδρυση του νέου φορέα είναι να ακούσει τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου που είναι όπως είπε «υπαρξιακά».

«Εθνικό ζήτημα και πατριωτική μας ευθύνη είναι να κρατήσουμε ζωντανή την πρωτογενή παραγωγή» είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. συμπληρώνοντας «δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν ακολουθήθηκε ο εμβολιασμός, γιατί δεν ακολουθούνται οι κανόνες της Ε.Ε.». Το κρίσιμο είναι, όπως είπε, οι αποζημιώσεις, όχι μόνο για τα ζώα αλλά και τις ζωοτροφές που θα καταστραφούν αλλά και το ζήτημα της ανασύστασης. «Θέλουμε να έχουμε παραγωγή και κτηνοτρόφους; Αν ναι, πρέπει να αλλάξουν οι όροι της ανασύστασης» πρόσθεσε.

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων και των φορέων παρουσίασαν αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις της ζωονόσου, στις οικονομικές απώλειες και στην ανάγκη άμεσων μέτρων στήριξης. «Είναι παράλογο αυτό που έγινε στην Λέσβο» είπε ο Αλέξης Τσίπρας στο κλείσιμο της συνάντησης τονίζοντας ότι η διαχείριση από την πλευρά της κυβέρνησης είναι «δείγμα ασχετοσύνης αλλά και παγαποντιάς». Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. στη συνέχεια εξήγησε ότι: «Η αλήθεια είναι ότι αρνήθηκαν τον εμβολιασμό γιατί θα σήμαινε καταγραφή των αιγοπροβάτων στην χώρα και θα φαινόταν η φούσκα».

Ο πυρήνας της στρέβλωσης είναι ότι «από το σύνολο των δικαιούχων οι μισοί δεν έχουν παραγωγή. Από τους 82 χιλιάδες παραγωγούς έσφαξαν και παρήγαγαν οι μισοί ενώ οι άλλοι έχουν μόνο εκτάσεις». Συνέχισε λέγοντας ότι το πρόβλημα δεν ήταν διαχρονικό, αλλά το έφτιαξε η κυβέρνηση Μητσοτάκη τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας. Σημείωσε μάλιστα ότι δεν είναι πολύ αισιόδοξος διότι τα μηνύματα από την Ευρώπη είναι πολύ δυσάρεστα με αφορμή όσα συζητούνται για τον Προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς.

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Ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Θωμάς Μόσχος λαμβάνοντας το λόγο παρουσίασε τις βασικές προτάσεις της ΕΛ.Α.Σ. που περιλαμβάνουν τη δημιουργία Αγροτικού Επιμελητηρίου, Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Παραγωγής καθώς και την μεταφορά της έδρας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Λάρισα ή τη Θεσσαλονίκη, τη δημιουργία Ταμείου Σύγκλισης για τη χρηματοδοτική ενίσχυση του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα και τη σύνδεση των αγροτικών επιδοτήσεων με την πραγματική παραγωγή.

Αγωνία των κτηνοτρόφων για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα

Τη δύσκολη κατάσταση για την κτηνοτροφία εξαιτίας του αφθώδους πυρετού και την αγωνία των κτηνοτρόφων περιέγραψε ο γραμματέας του Δικτύου Πρωτογενούς Τομέα και μέλος του Συντονιστικού Φορέων Θέμης Καμμένος. «Βρεθήκαμε γυμνοί σε αυτή τη λαίλαπα» είπε χαρακτηριστικά. «Φοβόμαστε ότι θα βρεθούμε στον λάκκο μαζί με τα ζώα μας», είπε χαρακτηριστικά τονίζοντας ότι «παίρνουμε υποσχέσεις εδώ και τρεις μήνες». Οι κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να βρίσκονται χωρίς την απαραίτητη κτηνιατρική υποστήριξη, ενώ αναφέρθηκε και στις κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης, σημειώνοντας ότι ακόμη και οι οικογένειες των παραγωγών βρέθηκαν αντιμέτωπες με την κατάσταση, «φτάσαμε τα παιδιά μας να δίνουν Πανελλαδικές εξετάσεις μέσα σε αυτές τις συνθήκες».

Η κρίση του αφθώδους πυρετού ανέδειξε τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα είπε το μέλος του Συντονιστικού Φορέων, Χρήστος Κουλουδής. Οι αποφάσεις ελήφθησαν χωρίς τη συμμετοχή των ίδιων των κτηνοτρόφων και έγιναν λάθη στην επιλογή ανθρώπων που είχαν καίριες θέσεις. Ανέφερε επίσης ότι η νησιωτικότητα επιβάλλει ειδικές πολιτικές στήριξης. Η εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω ερημοποίηση του νησιού. Οι φορείς έχουν ήδη καταθέσει υπόμνημα με συγκεκριμένες προτάσεις για τη βιωσιμότητα της κτηνοτροφίας και του πρωτογενούς τομέα.

Για απαξιωτική αντιμετώπιση των κτηνοτρόφων, σύγχυση στον συντονισμό μίλησε ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Στύψης, Ιγνάτης Μανάβης, ο οποίος άσκησε έντονη κριτική στη διαχείριση της κρίσης από την κυβέρνηση τονίζοντας ότι το πάγιο αίτημα για ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών δεν ικανοποιήθηκε έγκαιρα.

Για τον κίνδυνο της ερημοποίησης του νησιού αν δεν υπάρξει στήριξη του πρωτογενούς τομέα μίλησε ο κτηνοτρόφος και αντιδήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Μπάμπης Δερεδίνης προσθέτοντας ότι οι έμποροι δεν έχουν λάβει μέχρι σήμερα καμία αποζημίωση για τις οικονομικές απώλειες που υπέστησαν.

Στη συνάντηση συμμετείχε ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΛ.Α.Σ., Θωμάς Μόσχος, το μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ στη Λέσβο, Παναγιώτης Σελάχας καθώς και ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Αλέξη Τσίπρα, Ανδρέας Μπούσιος.

Συνάντηση Τσίπρα με τον Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου

Σε θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, κ. Κώστα Μουτζούρη στο κτίριο της Περιφέρειας. Ενδεικτικό ήταν ότι ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου προσφώνησε «φοιτητή του» τον Αλέξη Τσίπρα που «είχε διαπρέψει στο μάθημα» θυμίζοντας την περίοδο που ο ίδιος δίδασκε στο Πολυτεχνείο και ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. ήταν φοιτητής.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν όλα τα ζητήματα που απασχολούν τη Λέσβο και γενικότερα το Βόρειο Αιγαίο. Στις δηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε: «Η Λέσβος είναι ένα νησί με σημαντικές δυνατότητες, που αντιμετωπίζει όλα τα μεγάλα προβλήματα της νησιωτικότητας, αλλά και ιδιαίτερες δυσκολίες αυτή την περίοδο, που έχουν να κάνουν με τα κτηνοτροφικά θέματα, τον αφθώδη πυρετό, τις μεγάλες δυσκολίες που περνούν οι άνθρωποι της παραγωγής και ήρθαμε να ακούσουμε τα προβλήματά τους και να αναζητήσουμε λύσεις.»

«Πρέπει να στηρίξουμε ένα σχέδιο κράτους με ενίσχυση της νησιωτικότητας και ένα σχέδιο αποκέντρωσης με κίνητρα στους ανθρώπους που θέλουν να μείνουν στην Περιφέρεια. Η χώρα μας γίνεται μια χώρα υδροκέφαλη, -όλοι στην Αθήνα-, και μια χώρα που θα αντιμετωπίσει πολύ σύντομα, σοβαρό πρόβλημα σε σχέση με το δημογραφικό».

Ο Αλέξης Τσίπρας υπενθύμισε επίσης ότι τα περισσότερα έργα που εγκαινιάζονται σήμερα από την κυβέρνηση, τα είχε εντάξει σε χρηματοδότηση η κυβέρνηση του το 2018. Συνέχισε λέγοντας ότι χρειάζεται να στηριχθούν οι άνθρωποι στο Νοσοκομείο, τα κέντρα υγείας, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια. «Να στηρίξουμε τις υποδομές, αλλά και τους ανθρώπους» είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ.

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε επίσης και στα άλλα νησιά του Βορείου Αιγαίου και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μικρά νησιά. Ξεχωριστή αναφορά επιφύλαξε στον αείμνηστο Νεκτάριο Σαντορινιό που ήταν ο υπουργός που προώθησε, στήριξε και υλοποίησε το μεταφορικό ισοδύναμο για τη στήριξη των ανθρώπων των νησιών.

Τον Πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ. Αλέξη Τσίπρα συνόδευσαν ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Θωμάς Μόσχος, το μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ. Κώστας Τούμπουρος, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Αλέξη Τσίπρα, Ανδρέας Μπούσιος.

Συνάντηση Τσίπρα με τον Δήμαρχο Μυτιλήνης Παναγιώτη Χριστόφα

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Λέσβο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Μυτιλήνης, Παναγιώτη Χριστόφα, στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε φιλικό κλίμα. Συζητήθηκαν τα ζητήματα της αυτοδιοίκησης σε σχέση με την υποχρηματοδότηση καθώς και θέματα που αφορούν τον τουρισμό. Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης κ. Παναγιώτης Χριστόφας υπογράμμισε ότι μεγάλο είναι το ποσοστό του πληθυσμού που ασχολείται με την κτηνοτροφία. Επίσης πολλοί νέοι άνθρωποι έχουν επιστρέψει, ακόμα και μετά από σπουδές, και ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα. Αναφέρθηκε στα ζητήματα που υπάρχουν «στην αυτοδιοίκηση, σε σχέση με την υποχρηματοδότηση, και δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε οι δήμαρχοι πανελλαδικά, ανεξαρτήτως πολιτικού φάσματος. Οι δήμοι αναλαμβάνουν συνέχεια αρμοδιότητες, αλλά η χρηματοδότηση όλο λιγοστεύει, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια δυσκολία, ειδικά για περιοχές όπως εμάς, νησιωτικές, παραμεθόριες, οι οποίες το καλοκαίρι γνωρίζουν το τελευταίο διάστημα και μια αύξηση του τουριστικού ρεύματος, όλο αυτό δημιουργεί μια επιπλέον επιβάρυνση». Ο κ. Χριστόφας υποστήριξε ότι «θα είναι μεγάλο λάθος» να μην υπάρχουν τα περιφερειακά προγράμματα στο νέο ΕΣΠΑ για τη νέα προγραμματική περίοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσθέτοντας ότι «τα περιφερειακά προγράμματα του ΕΣΠΑ βοηθούν πολύ τις τοπικές κοινωνίες».

Στο πρόβλημα της ερημοποίησης της Περιφέρειας και της αστυφιλίας αναφέρθηκε αρχικά ο Αλέξης Τσίπρας που αντιμετωπίζει η Λέσβος με το δήμο Μυτιλήνης να συγκεντρώνει το 70-75% του πληθυσμού της Λέσβου και το Δήμο της Δυτικής Λέσβου να έχει χάσει περίπου το 15% του πληθυσμού του στην τελευταία απογραφή του 2021.

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στις μεγάλες δυνατότητες που έχει το νησί της Λέσβου υπογραμμίζοντας ότι το κρίσιμο είναι «να στηρίξουμε τους ανθρώπους της παραγωγής». Μιλώντας για τα προβλήματα του αγροτικού τομέα ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. μίλησε για το «σάπιο σύστημα» που υπάρχει στη χώρα,

«Είναι η ίδια στρεβλή λογική που οδήγησε συνολικά την αγροτικό τομέα της χώρας σε αδιέξοδο, δηλαδή η αποσύνδεση των επιδοτήσεων από την παραγωγή τη δεκαετία του '80. Το βλέπουμε εδώ σε μικροκλίμακα, αλλά με πολύ μεγάλη ένταση στην κτηνοτροφία. Διότι πίσω από όλη αυτή τη μεγάλη φούσκα εξυπηρέτησης ημετέρων και ενός κομματικού στρατού κρύβεται μια αντίληψη που λέει ότι θα αποσυνδέσουμε την παραγωγή από τις επιδοτήσεις, και να βάζουμε τους δικούς μας.

Οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι όμως αυτή τη στιγμή παίρνουν τις μισές επιδοτήσεις από αυτές που θα έπρεπε να παίρνουν, και στενάζουν, διότι δεν έχουν ουσιαστική στήριξη σε ένα έργο που είναι κρίσιμο για την παραγωγική δομή της χώρας. Διότι αν αυτή η χώρα, σταματήσει να παράγει, τελειώσαμε. Άρα αν δεν στηρίξεις ο κτηνοτροφικό, αγροτικό τομέα και μεταποίηση, μετά δεν θα έχεις παραγωγική βάση ως οικονομία».

Ο Αλέξης Τσίπρας υπενθύμισε ότι το πρόγραμμα «Φιλόδημος» ήταν αυτό που στήριξε την αυτοδιοίκηση σε πολύ δύσκολες περιόδους. Πρόσθεσε επίσης ότι «το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ήταν η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα διότι 28 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκό χρήμα, δεν νομίζω ότι εύκολα θα ξαναδούμε το επόμενο διάστημα, και φοβάμαι ότι αν δεν επινοήσουμε τους τρόπους να φτιάξουμε ένα εθνικό αναπτυξιακό ταμείο, το οποίο θα στηρίξει υποδομές και κυρίως μια πολιτική αποκέντρωσης, δεν θα μπορούμε το επόμενο διάστημα να έχουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και να αναλωθούμε ξανά σε ένα φαύλο κύκλο δυσκολιών οικονομικών. Είπα ότι ήταν μεγάλη χαμένη ευκαιρία, διότι θα μπορούσαν να έχουν γίνει πολύ σημαντικά πράγματα στον τόπο. Από το να μοιράσουμε την πίτα όλη σε 15-20 μεγάλες εταιρείες, και οι υπόλοιποι να πάρουν κάποια ψίχουλα από την πίτα, και κυρίως η Περιφέρεια να είναι για μια ακόμη φορά, ο φτωχός συγγενής.»