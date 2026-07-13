Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος τόνισε ότι το έργο δεν περιορίζεται στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών, αλλά αποκτά ευρύτερη οικονομική και αναπτυξιακή σημασία.

Τον στρατηγικό ρόλο των μεγάλων έργων υποδομής στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας υπογράμμισε ο εκτελεστικός πρόεδρος της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, κατά την τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον Τριπλό Κόμβο Σκαραμαγκά.

Μιλώντας παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Μυτιληναίος τόνισε ότι το έργο δεν περιορίζεται στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών, αλλά αποκτά ευρύτερη οικονομική και αναπτυξιακή σημασία.

Όπως ανέφερε, ο Τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκά θα ενισχύσει τη σύνδεση του λιμανιού του Πειραιά με το Θριάσιο Πεδίο και το εθνικό οδικό δίκτυο, διευκολύνοντας τη διακίνηση αγαθών και τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας.

«Δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της βιομηχανίας, του εμπορίου και των εξαγωγών», επισήμανε, συνδέοντας άμεσα το έργο με τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της χώρας.

Ο επικεφαλής της Metlen υπογράμμισε ότι το ουσιαστικό περιεχόμενο των μεγάλων υποδομών υπερβαίνει την έννοια ενός συμβατικού δημόσιου έργου. «Δεν αποτελούν απλώς δημόσια έργα. Αποτελούν παραγωγικές επενδύσεις. Είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζεται η ανταγωνιστικότητα μιας χώρας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την επιτυχή υλοποίηση σύνθετων έργων. Όπως σημείωσε, η χρηματοδότηση και η τεχνική επάρκεια δεν αρκούν από μόνες τους, εάν δεν συνοδεύονται από κοινό στόχο, αμοιβαία εμπιστοσύνη και ένα σταθερό θεσμικό και επενδυτικό περιβάλλον.

«Τα μεγάλα έργα προχωρούν όταν υπάρχει ένα σταθερό πλαίσιο που επιτρέπει στις επενδύσεις να εξελίσσονται χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς αβεβαιότητες και χωρίς υπερβάσεις κόστους στην πορεία», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Ευάγγελο Μυτιληναίο, η Πολιτεία και οι επιχειρήσεις έχουν διακριτούς αλλά συμπληρωματικούς ρόλους. Η Πολιτεία οφείλει να δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις και οι επιχειρήσεις να ανταποκρίνονται με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και υπευθυνότητα.

Όταν οι δύο πλευρές συνεργάζονται αποτελεσματικά, πρόσθεσε, το αποτέλεσμα είναι έργα με ουσιαστικό και μετρήσιμο αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Αναφερόμενος ειδικότερα στη συμμετοχή της ΜΕΤΚΑ στην κατασκευή του έργου, ο κ. Μυτιληναίος σημείωσε ότι πρόκειται τόσο για τιμή όσο και για μεγάλη ευθύνη.

Δεσμεύτηκε, παράλληλα, για την παράδοση ενός έργου υψηλής ποιότητας, με απόλυτη προσήλωση στην ασφάλεια, στις τεχνικές απαιτήσεις και στα συμβατικά χρονοδιαγράμματα.

Ο Τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκά προβλέπει την κατασκευή δύο νέων ανισόπεδων κόμβων και την αναβάθμιση ενός ακόμη, καθώς και την ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω.

Με την ολοκλήρωσή του θα δημιουργηθεί ένας ενιαίος οδικός άξονας από τον Πειραιά έως την Αττική Οδό, προσφέροντας εναλλακτική διαδρομή προς τις εθνικές οδούς και περιορίζοντας την επιβάρυνση της λεωφόρου Κηφισού.

Από την περιοχή διέρχονται καθημερινά περίπου 130.000 οχήματα, μεταξύ των οποίων σχεδόν 20.000 βαρέα φορτηγά. Η νέα υποδομή αναμένεται να διευκολύνει τις εμπορευματικές μεταφορές, να ενισχύσει την οδική ασφάλεια και να περιορίσει την κυκλοφοριακή και περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο εξαιρετικά σημαντικό για ολόκληρο το Λεκανοπέδιο, σημειώνοντας ότι διορθώνει «ασθένειες δεκαετιών» και θα προσφέρει σημαντική ανακούφιση στο λιμάνι του Πειραιά και στη Δυτική Αττική.

Η ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται σε 36 μήνες, με τον πρωθυπουργό να καλεί την ανάδοχο κοινοπραξία να κινηθεί ταχύτερα από το συμβατικό χρονοδιάγραμμα.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, Ντίνος Μπενρουμπής, υπογράμμισε την εμπειρία της εταιρείας στην εκτέλεση σύνθετων οδικών έργων υπό κυκλοφορία και δεσμεύτηκε για την ολοκλήρωση των εργασιών με αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφάλειας και των τεχνικών προδιαγραφών.