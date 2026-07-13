Η αντίδραση του Ιρανού ΥΠΕΞ στην ανάρτηση Τραμπ περί τελών στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ «έχει απόλυτο δίκιο» για τα Στενά του Ορμούζ, σχολίασε ο Αμπάς Αραγτσί. Όχι, δεν ήρθε η στιγμή που η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον συμφωνούν. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών τρόλαρε τον Αμερικανό πρόεδρο μετά την ανακοίνωση περί επιβολής τελών.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας σχολίασε με ειρωνικό τρόπο την τοποθέτηση του Τραμπ, αναγνωρίζοντάς του ότι έχει απόλυτο δίκιο. Όποιος παρέχει ασφαλή διέλευση των Στενών του Ορμούζ θα πρέπει να πληρώνεται για αυτή την υπηρεσία, τόνισε, συμπληρώνοντας πως το Ιράν θα παραμείνει «για πάντα» ο φύλακας της θαλάσσιας οδού. Και θα είναι πιο… δίκαιο, χρεώνοντας λιγότερο από το 20% που ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Η ανάρτηση Αραγτσί για τα Στενά του Ορμούζ

«Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απόλυτο δίκιο. Όποιος παρέχει στα εμπορικά πλοία ασφαλή διέλευση των Στενών του Ορμούζ, θα πρέπει να αποζημιώνεται για αυτή την υπηρεσία.

Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας των Στενών και θα παραμείνει για πάντα. Σαφώς, το 20% είναι υπερβολικό. Θα είμαστε δίκαιοι».

{https://x.com/araghchi/status/2076728062662557961?s=20}

Τι ανακοίνωσε ο Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας) την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, αλλά και πως οι ΗΠΑ θα είναι πλέον οι «φύλακες» των Στενών του Ορμούζ, επιβάλλοντας τέλη 20% στα φορτία.

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Αρχικά, σε δηλώσεις που έκανε στο Fox News, o Αμερικανός πρόεδρος είπε πως οι ΗΠΑ θα γίνουν οι «φύλακες» των Στενών του Ορμούζ και ότι θα πρέπει να αποζημιώνονται για αυτό, κάτι που προκάλεσε εκ νέου την αντίδραση του Ιράν.

{https://x.com/RapidResponse47/status/2076659322872791514}

Αργότερα, επανήλθε στο θέμα με ανάρτηση στο Truth Social, στην οποία ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα είναι οι φύλακες των Στενών του Ορμούζ και πως θα αποζημιώνονται αποζημιώνεται με ποσοστό 20% επί του φορτίου που μεταφέρεται.

Ανακοινώνοντας την επιβολή τελών στα Στενά του Ορμούζ, ο Αμερικανός πρόεδρος πάει κόντρα στο μέχρι τώρα επιχείρημα της κυβέρνησής του, πως κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται από το διεθνές δίκαιο.

«Είναι διεθνής θαλάσσια οδός. Καμία χώρα δεν επιτρέπεται να επιβάλει διόδια ή τέλη σε μια διεθνή θαλάσσια οδό. Αυτό είναι το διεθνές δίκαιο», έχει δηλώσει επανειλημμένα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Μετά τη συνάντησή του με ηγέτες του Κόλπου, στα τέλη Ιουνίου, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας είχε τονίζει πως «δεν υπάρχει καμία χώρα στον πλανήτη που υποστηρίζει να πρέπει να πληρώνει για τη διέλευση από τα Στενά».

Ο Ρούμπιο είχε υποστηρίξει ότι είναι «μηδενική» η υποστήριξη των χωρών του Κόλπου για την επιβολή διοδίων, συμπληρώνοντας ότι ο Τραμπ «έχει καταστήσει σαφές πως αυτό δεν πρόκειται να συμβεί».

{https://x.com/CBSNews/status/2069474679585222719?s=20}

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και θα παραμείνουν ανοιχτά, με ή χωρίς το Ιράν. Επαναφέρουμε τον ιρανικό αποκλεισμό, που ονομάστηκε έτσι επειδή σταματά μόνο τα πλοία ή τους πελάτες του Ιράν να εισέλθουν ή να αποχωρήσουν. Όλες οι άλλες χώρες θα έχουν δίκαιη και ανοιχτή χρήση των Στενών του Ορμούζ.

Οι ΗΠΑ θα είναι, από τώρα και στο εξής, γνωστές ως “ο φύλακας των Στενών του Ορμούζ”, αλλά ως τέτοιος και για λόγους δικαιοσύνης θα αποζημιώνονται με ποσοστό 20% του φορτίου που μεταφέρεται, για όποιο κόστος είναι απαραίτητο για την παροχή ασφάλειας σε αυτό το πολύ ασταθές τμήμα του κόσμου. Η διαδικασία και ο σχηματισμός θα ξεκινήσουν αμέσως».

ΙMO: Δεν υπάρχει νομική βάση για επιβολή διοδίων ή τελών

Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή διοδίων στα Στενά του Ορμούζ, σχολίασε ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας (IMO), μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ.

Εκπρόσωπος του IMO δήλωσε πως περιμένει τις λεπτομέρειες των σχεδίων που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ωστόσο, επεσήμανε πως δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή διοδίων στα Στενά του Ορμούζ.

Μετά τη συνεδρίαση του συμβουλίου του, ο IMO εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία καταδίκασε τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ και απηύθυνε έκκληση για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ «θα πρέπει να παραμείνει χωρίς διόδια και τέλη, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Συνθήκης του IMO».

Ο Οργανισμός υπογράμμισε πως όποιος διακανονισμός μεταξύ των παράκτιων περιοχών της περιοχής «θα πρέπει να εγγυάται το μη μεροληπτικό και απρόσκοπτο δικαίωμα διέλευσης όλων των πλοίων μέσω του διεθνώς αναγνωρισμένου συστήματος διαχωρισμού της κυκλοφορίας που υιοθέτησε ο IMO το 1968».