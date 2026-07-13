Ο ναυτικός αποκλεισμός θα ισχύει για όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας και αφορά σε όλη την ακτογραμμή του Ιράν, σύμφωνα με τις ΗΠΑ.

Από το βράδυ της Τρίτης 14 Ιουλίου θα αρχίσει να εφαρμόζεται ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιράν, ανακοίνωσε το Κοινό Κέντρο Ναυτικών Πληροφοριών, που υπάγεται στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή ο αποκλεισμός θα αρχίσει να εφαρμόζεται στις 23:00 ώρα Ελλάδας. Ο ναυτικός αποκλεισμός κατά την ανακοίνωση, θα ισχύει για όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας, αφορά σε όλη την ακτογραμμή του Ιράν και περιλαμβάνει τα ιρανικά λιμάνια και τους τερματικούς σταθμούς πετρελαίου, χωρίς να περιορίζεται σε αυτούς.

Δεν θα παρεμποδίζεται πάντως η «ουδέτερη διέλευση» από τα Στενά του Ορμούζ από και προς μη ιρανικούς προορισμούς ενώ θα επιτρέπεται να περνούν πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστικά φορτία, αφού προηγουμένως ελεγχθούν.

Καμία νομική βάση για τα διόδια του Τραμπ

Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή διοδίων στα Στενά του Ορμούζ, διαμηνύει ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας (IMO), μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ πως οι ΗΠΑ θα αναλάβουν «φύλακες» της κρίσιμης θαλάσσιας οδού, επιβάλλοντας χρεώσεις.

Εκπρόσωπος του IMO δήλωσε πως περιμένει τις λεπτομέρειες των σχεδίων που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, με ανάρτηση στο Truth Social. Ωστόσο, επεσήμανε πως δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή διοδίων στα Στενά του Ορμούζ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μετά τη συνεδρίαση του συμβουλίου του, ο IMO εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία καταδίκασε τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ και απηύθυνε έκκληση για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ «θα πρέπει να παραμείνει χωρίς διόδια και τέλη, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Συνθήκης του IMO».

Ο Οργανισμός υπογράμμισε πως όποιος διακανονισμός μεταξύ των παράκτιων περιοχών της περιοχής «θα πρέπει να εγγυάται το μη μεροληπτικό και απρόσκοπτο δικαίωμα διέλευσης όλων των πλοίων μέσω του διεθνώς αναγνωρισμένου συστήματος διαχωρισμού της κυκλοφορίας που υιοθέτησε ο IMO το 1968».

Η ανακοίνωση Τραμπ για τέλη 20% στα Στενά του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας) την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, αλλά και πως οι ΗΠΑ θα είναι πλέον οι «φύλακες» των Στενών του Ορμούζ, επιβάλλοντας τέλη 20% στα φορτία.

Σε ό,τι αφορά στον ναυτικό αποκλεισμό, ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, Τιμ Χόκινς, δήλωσε στη συνέχεια πως ο στρατός επεξεργάζεται τις λεπτομέρειες και τον συντονισμό για να γίνει αυτό. Συμπλήρωσε ότι αμερικανικά πολεμικά πλοία θα αρχίσουν εντός της ημέρας να επιβάλουν τον ναυτικό αποκλεισμό.

Νωρίτερα, σε δηλώσεις που έκανε στο Fox News, o Αμερικανός πρόεδρος είπε πως οι ΗΠΑ θα γίνουν οι «φύλακες» των Στενών του Ορμούζ και ότι θα πρέπει να αποζημιώνονται για αυτό, κάτι που προκάλεσε εκ νέου την αντίδραση του Ιράν.

{https://x.com/RapidResponse47/status/2076659322872791514}

Με ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ επανήλθε στα περί αποζημίωσης των ΗΠΑ για τη φύλαξη των Στενών του Ορμούζ, αναφέροντας ότι η αμερικανική πλευρά θα αποζημιώνεται με ποσοστό 20% επί του φορτίου που μεταφέρεται.

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και θα παραμείνουν ανοιχτά, με ή χωρίς το Ιράν. Επαναφέρουμε τον ιρανικό αποκλεισμό, που ονομάστηκε έτσι επειδή σταματά μόνο τα πλοία ή τους πελάτες του Ιράν να εισέλθουν ή να αποχωρήσουν. Όλες οι άλλες χώρες θα έχουν δίκαιη και ανοιχτή χρήση των Στενών του Ορμούζ.

Οι ΗΠΑ θα είναι, από τώρα και στο εξής, γνωστές ως “ο φύλακας των Στενών του Ορμούζ”, αλλά ως τέτοιος και για λόγους δικαιοσύνης θα αποζημιώνονται με ποσοστό 20% του φορτίου που μεταφέρεται, για όποιο κόστος είναι απαραίτητο για την παροχή ασφάλειας σε αυτό το πολύ ασταθές τμήμα του κόσμου. Η διαδικασία και ο σχηματισμός θα ξεκινήσουν αμέσως».

Ο Τραμπ… αναιρεί τον εαυτό του για τα Στενά του Ορμούζ

Ανακοινώνοντας την επιβολή τελών στα Στενά του Ορμούζ, ο Αμερικανός πρόεδρος πάει κόντρα στο μέχρι τώρα επιχείρημα της κυβέρνησής του, πως κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται από το διεθνές δίκαιο.

«Είναι διεθνής θαλάσσια οδός. Καμία χώρα δεν επιτρέπεται να επιβάλει διόδια ή τέλη σε μια διεθνή θαλάσσια οδό. Αυτό είναι το διεθνές δίκαιο», έχει δηλώσει επανειλημμένα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Μετά τη συνάντησή του με ηγέτες του Κόλπου, στα τέλη Ιουνίου, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας είχε τονίζει πως «δεν υπάρχει καμία χώρα στον πλανήτη που υποστηρίζει να πρέπει να πληρώνει για τη διέλευση από τα Στενά».

Ο Ρούμπιο είχε υποστηρίξει ότι είναι «μηδενική» η υποστήριξη των χωρών του Κόλπου για την επιβολή διοδίων, συμπληρώνοντας ότι ο Τραμπ «έχει καταστήσει σαφές πως αυτό δεν πρόκειται να συμβεί».

{https://x.com/CBSNews/status/2069474679585222719?s=20}

Πρώτο χτύπημα των ΗΠΑ με θαλάσσια drones

Στο μεταξύ, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι χρησιμοποίησε θαλάσσια drones επίθεσης Corsair σε επίθεση εναντίον της ναυτικής βάσης στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στο Ιράν.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν sea drones στον πόλεμο, σύμφωνα με τη CENTCOM, ενώ επλήγη ένα υποβρύχιο και εγκατάσταση συντήρησης πλοίων.

{https://x.com/CENTCOM/status/2076679617440530442}