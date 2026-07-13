Η δικαστής έκανε λόγο για «αθέμιτο σκοπό» και κατάχρηση της δικαστικής διαδικασίας.

Βέτο στην αγωγή που είχε καταθέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων (IRS) για τη διαρροή των φορολογικών του δηλώσεων άσκησε ομοσπονδιακή δικαστής, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση ως προσπάθεια κατάχρησης της δικαστικής διαδικασίας.

Η περιφερειακή δικαστής των ΗΠΑ, Κάθλιν Γουίλιαμς, έκρινε ότι η αγωγή των 10 δισ. δολαρίων κατατέθηκε για «αθέμιτο σκοπό» και παρέπεμψε έναν από τους δικηγόρους του Τραμπ σε πειθαρχικό έλεγχο.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε να χρησιμοποιήσει το δικαστικό σύστημα προκειμένου να νομιμοποιήσει μια συμφωνία που θα παρείχε προστασία σε πρόσωπα και φορείς που συνδέονται με τον ίδιο, ενώ παράλληλα θα προέβλεπε τη δημιουργία ειδικού ταμείου αποζημιώσεων.

«Προσπάθεια νομιμοποίησης συμφωνίας»

Η δικαστής ανέφερε ότι η ίδια η φύση της αγωγής, αλλά και η συμπεριφορά των εμπλεκόμενων μερών από την έναρξη της διαδικασίας, δείχνουν πως στόχος ήταν να χρησιμοποιηθεί το δικαστήριο ώστε να αποκτήσει νομιμοφάνεια μια συμφωνία που θα παρείχε ασυλία σε συνεργάτες του προέδρου και θα δέσμευε δισεκατομμύρια δολάρια από χρήματα των Αμερικανών φορολογουμένων για αποζημιώσεις που δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία.

{https://x.com/CNN/status/2076711829963678105}

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«Τα δικαστήρια υπάρχουν για να υπηρετούν τον σκοπό που προβλέπει το Σύνταγμα και όλοι οι διάδικοι, ακόμη και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, οφείλουν να τηρούν τους ίδιους κανόνες», υπογράμμισε χαρακτηριστικά στην απόφασή της.

Στο επίκεντρο και ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης

Η απόφαση επαναφέρει στο προσκήνιο και τον υπηρεσιακό υπουργό Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, λίγες ημέρες πριν από την ακρόασή του στη Γερουσία για την επικύρωση του διορισμού του.

Η δικαστής αναφέρθηκε στην κατάθεσή του στο Κογκρέσο στις αρχές Ιουνίου, όταν είχε δηλώσει ότι το λεγόμενο «Ταμείο κατά της εργαλειοποίησης των κρατικών μηχανισμών», ύψους 1,776 δισ. δολαρίων, δεν πρόκειται τελικά να προχωρήσει, έπειτα από έντονες αντιδράσεις τόσο από Δημοκρατικούς όσο και από Ρεπουμπλικανούς.

Παρά το γεγονός ότι δεν είχε κατατεθεί σχετικό αίτημα στο δικαστήριο, η Γουίλιαμς σημείωσε πως ο Μπλανς εμφανίστηκε βέβαιος ότι μπορούσε να εκπροσωπήσει και να δεσμεύσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

{https://x.com/scotus_wire/status/2076705475446370657}

«Η δυνατότητα του υπηρεσιακού υπουργού Δικαιοσύνης να μιλά εξ ονόματος τόσο των εναγόντων όσο και των εναγομένων, να υπογράφει συμφωνία για λογαριασμό όλων των πλευρών και στη συνέχεια να αποσύρει μέρος αυτής, αποδεικνύει ότι σε όλη τη διάρκεια της υπόθεσης εκπροσωπούνταν ουσιαστικά τα συμφέροντα μόνο ενός μέρους», αναφέρει η δικαστική απόφαση.

Παρότι οι πρακτικές συνέπειες της απόφασης θεωρούνται περιορισμένες, καθώς η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει ότι το επίμαχο ταμείο δεν θα υλοποιηθεί, η απόφαση συνιστά ένα ακόμη ισχυρό πλήγμα για τη νομική στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ και της κυβέρνησής του.