Δεύτερο περιστατικό που εμπλέκονται πράκτορες της ICE στις ΗΠΑ μέσα σε μία εβδομάδα.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του τη Δευτέρα (13/07) κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE) στο Μπίντφορντ της πολιτείας του Μέιν στις ΗΠΑ, με τις αρχές να ερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της Βουλής του Μέιν, Ράιαν Φεκτό, ο οποίος ανέφερε ότι στο σημείο βρίσκονται στελέχη της Πολιτειακής Αστυνομίας και του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας, ενώ εκτίμησε πως στην έρευνα θα συμμετάσχει και το FBI.

«Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε. Στο περιστατικό εμπλέκεται η ICE. Οι Αρχές συλλέγουν στοιχεία και αναμένω ότι θα υπάρξει έρευνα και από το FBI», ανέφερε σε ανάρτησή του.

{https://www.facebook.com/ryan.fecteau/posts/pfbid0dSMvo3dLpxedyrZwpVbNbdy2HRmgFRv2fYfHVpTXhD1Q2YuiYZcit8rpv5uvVLcCl}

Η τοπική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε περιστατικό περίπου 30 χιλιόμετρα νότια του Πόρτλαντ, διευκρινίζοντας πως δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

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Ζητούν πλήρη διερεύνηση

Η Δημοκρατική βουλευτής του Μέιν, Τσέλι Πίνγκρι, δήλωσε ότι είναι «σοκαρισμένη και εξοργισμένη» από το περιστατικό και ζήτησε να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

«Γιατί βρίσκεστε στο Μέιν;», διερωτήθηκε, απευθυνόμενη στους ομοσπονδιακούς πράκτορες της ICE.

{https://x.com/LongTimeHistory/status/2076683446835941682}

Νέο περιστατικό μετά τον θάνατο Μεξικανού στο Χιούστον

Το νέο επεισόδιο σημειώνεται λίγες ημέρες μετά τον θάνατο ενός Μεξικανού πολίτη στο Χιούστον του Τέξας, επίσης κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ICE.

Σύμφωνα με βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δημοσιοποίησε το τηλεοπτικό δίκτυο KHOU, άνδρες της ICE, οι οποίοι επέβαιναν σε οχήματα χωρίς διακριτικά, ακολούθησαν τον Λορένσο Σαλγάδο Αραούχο, αφού εκείνος παρέλαβε συναδέλφους του για να μεταβούν σε εργοτάξιο.

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Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ υποστήριξε ότι οι πράκτορες θεώρησαν πως ένας από τους επιβαίνοντες έμοιαζε με άτομο που αναζητούσαν και ότι ο οδηγός επιχείρησε να παρασύρει έναν αστυνομικό, ο οποίος πυροβόλησε σε κατάσταση αυτοάμυνας.

Ωστόσο, ο δικηγόρος δύο εκ των επιβαινόντων στο όχημα, Ούγκο Μπαλντέρας-Ιμπάρα, παρουσίασε διαφορετική εκδοχή των γεγονότων.

«Ο Λορένσο είχε ήδη σταματήσει το βαν. Ο πράκτορας της ICE έσκυψε μέσα από το παράθυρο του συνοδηγού και πυροβόλησε μία φορά, μπροστά από το πρόσωπο του Βίκτορ, χτυπώντας τον Λορένσο στο πλάι», δήλωσε σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, οι πράκτορες που συμμετείχαν στο περιστατικό δεν έφεραν κάμερες σώματος, ενώ ούτε τα υπηρεσιακά οχήματα διέθεταν κάμερες καταγραφής. Την έρευνα για τον πυροβολισμό έχει αναλάβει το FBI.

Με πληροφορίες από CBS, CNN