Η Αντζελίνα Τζολί και ο Μπραντ Πιτ ξεκίνησαν τη σχέση τους το 2005 και χώρισαν οριστικά το 2016, μετά από οκτώ χρόνια δικαστικής διαμάχης για την επικύρωση του διαζυγίου.

Ένα ακόμα παιδί των Αντζελίνα Τζολί - Μπραντ Πιτ, η Ζαχάρα υπέβαλε και επίσημα αίτημα να αλλάξει το όνομά της και να αφαιρεθεί το επώνυμο του πατέρα της.

Δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το CBC News δείχνουν πως η Ζαχάρα Τζολί υπέβαλε επίσημο αίτημα για να αλλάξει το όνομά της σε Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί στις 5 Ιουνίου. Τέσσερις ημέρες νωρίτερα ανάλογη κίνηση έκανε και ο 24χρονος αδελφός της ζητώντας την επίσημη αλλαγή του ονόματός του σε Μάντοξ Σιβάν Τζολί. Η νεότερη Σιλό αφαίρεσε ανεπίσημα το όνομα του πατέρα της το 2024.

Η 21χρονη Ζαχάρα, φοιτήτρια πια, δημοσίευσε το επίσημο αίτημά της για αλλαγή του ονόματός της στο Los Angeles Daily Journal και οφείλει να το κάνει αυτό μία φορά την εβδομάδα για διάστημα 4 εβδομάδων. Με το έγγραφο ζητά από όποιον έχει αντίρρηση στο αίτημά της να υποβάλει σχετικό έγγραφο πριν την τελική απόφαση του δικαστηρίου.

Αν και η κίνηση αυτή ακούγεται αρκετά σκληρή, στην πραγματικότητα είναι προαπαιτούμενο της πολιτείας της Καλιφόρνια για την επίσημη αλλαγή ονόματος.

Η πολύχρονη «μάχη» Τζολί - Πιτ

Το ζεύγος Τζολί - Πιτ ξεκίνησαν τη σχέση τους το 2005 και χώρισαν οριστικά το 2016. Ωστόσο οι νομικές μάχες των δύο συνεχίζονται ακόμα με αφορμή το οινοποιείο στη Γαλλία που είχαν αγοράσει μαζί όταν ήταν παντρεμένοι.

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Το ζευγάρι χρειάστηκε 8 ολόκληρα χρόνια για την επικυρώσει οριστικά το διαζύγιό του. Τότε η Τζολί φέρεται να είχε κατηγορήσει τον Πιτ ότι την είχε πιάσει από το κεφάλι και την ταρακουνούσε ενώ στη συνέχεια φέρεται να άρπαξε από τον λαιμό ένα από τα παιδιά τους και να χτύπησε ένα άλλο, όταν εκείνα επιχείρησαν να την υπερασπιστούν. Η πλευρά Πιτ αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι συνέβη κάτι τέτοιο. Σε δήλωση του το FBI ανέφερε πως διεξήγαγε έρευνα αλλά δεν προέκυψαν στοιχεία για να συνεχίσει.

Τον Νοέμβριο του 2016, οι δύο διάσημοι ηθοποιοί κατέληξαν σε συμφωνία δίνοντας την απόλυτη κηδεμονία και για τα έξι παιδιά τους στην Τζολί, που τότε ήταν ηλικίας από 8 έως 15 ετών. Η συμφωνία όριζε διαρκείς θεραπευτικές συνεδρίες για τον Μπραντ Πιτ.

Ο Μπραντ Πιτ έχει μιλήσει δημόσια για τις φήμες που ακούστηκαν για εκείνον σχετικά με το αλκοόλ και την απόπειρά του να το κόψει, που κατά τον ίδιο ξεκίνησαν το 2016. Συμμετείχε στους Ανώνυμους Αλκοολικούς για σχεδόν 10 χρόνια.

Αλλά ποτέ δεν κατάφερε να τα βρει τελικά με τα παιδιά του. Εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει φωτογραφηθεί ή δεν τον έχουν δει δημόσια με τα παιδιά του. Από την άλλη η μητέρα τους, Αντζελίνα Τζολί, συχνά φωτογραφίζεται με τα παιδιά της στο κόκκινο χαλί και μιλάει για εκείνα στα Μέσα.

Με πληροφορίες του CBCNews/TMZ