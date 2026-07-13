Για τα σχέδια κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει Τουρκία- κατεχόμενα.

Η Κάγια Κάλας τόνισε πως η Τουρκία πρέπει να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις δηλώσεις της μετά το συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, αναφέρθηκε στα σχέδια περί κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα της Κύπρου.

«Όσον αφορά την Ανατολική Μεσόγειο, η Κύπρος έθεσε το θέμα των σχεδίων της Τουρκίας για αγωγό φυσικού αερίου που συνδέεται με το νησί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από την Άγκυρα να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών της ΕΕ», δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Αναφορικά με τη Μέση Ανατολή, η Κάλας υπογράμμισε πως η ΕΕ δίνει προτεραιότητα στην προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα και επανέλαβε ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Εξάλλου, επεσήμανε πως: «Η απειλή από τους Χούθι εξακολουθεί να υφίσταται και η επιχείρηση Aspides συνεχίζει να συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας».

Τέλος, δήλωσε ότι και τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ συμφωνούν πως οι ισραηλινοί εποικισμοί είναι παράνομοι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Υπενθύμισε ότι η Κομισιόν, κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, παρουσίασε επιλογές για την περαιτέρω αυστηροποίηση των περιορισμών στο εμπόριο με τους εποικισμούς, συμπληρώνοντας: «Η ανάληψη δράσης κατά του εμπορίου με τους εποικισμούς συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη υποστήριξη από τα κράτη μέλη. Αναθέσαμε στους πρέσβεις να προωθήσουν το έργο αυτό και είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί και έκτακτη συνεδρίαση για το θέμα».

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ