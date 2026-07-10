Ο Φιντάν ελπίζει ότι σύντομα θα υπάρξει αποτέλεσμα για τα F-35 και την άρση των αμερικανικών κυρώσεων.

Ο Χακάν Φιντάν εξέφρασε την ελπίδα της Τουρκίας ότι σύντομα θα υπάρξει αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά στην απόκτηση των F-35 και την άρση των αμερικανικών κυρώσεων, ενώ εκτίμησε πως δεν θα υπάρξουν προβλήματα σε αυτά τα ζητήματα.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε στο TRT Haber πως υπάρχουν δύο ζητήματα προς επίλυση στις σχέσεις των δύο χωρών, τα οποία υπόκεινται στην αμερικανική νομοθεσία. «Ο CAATSA (για τις κυρώσεις) είναι το ένα από αυτά, το ζήτημα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 είναι το άλλο. Θεού θέλοντος, θα έχουμε ένα αποτέλεσμα σύντομα. Με άλλα λόγια, δεν πιστεύω πως θα υπάρξουν προβλήματα σε αυτό το ζήτημα», συμπλήρωσε ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας.

Φιντάν: Υπάρχει πολιτική βούληση για την άρση κυρώσεων

Ο Φιντάν εκτίμησε πως υπάρχει πολιτική βούληση τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Τουρκία για την άρση των κυρώσεων. Πρόσθεσε ότι οι αρμόδιοι υπουργοί εργάζονται για την επίλυση του ζητήματος.

Στη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα άρει τις κυρώσεις που επέβαλε η Ουάσινγκτον στην Άγκυρα, μετά την αγορά ρωσικών S-400. Σε ό,τι αφορά στα F-35, είπε πως ακόμα δεν έχει πάρει την τελική απόφαση και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο.

Πρόκειται για τις κυρώσεις που επέβαλε η Ουάσινγκτον στην Άγκυρα το 2020, με βάση τον νόμο CAATSA, για την απόκτηση των S-400. Επίσης, έβγαλε την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35. Το Κογκρέσο ενέκρινε νομοθεσία που απαιτεί να τερματίσει η Άγκυρα την κατοχή των S-400, προκειμένου να ξαναμπεί στο πρόγραμμα των F-35.

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«Μεταπώληση» των S-400 για τα F-35

Η Hurriyet έγραψε σήμερα πως η Τουρκία θα μπορούσε να ανακοινώσει ότι θα μεταπωλήσει τους S-400 σε χώρα του Κόλπου, προκειμένου να πείσει τις ΗΠΑ να πουλήσουν στην Άγκυρα F-35.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, κλήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα και ρωτήθηκε εάν η Τουρκία έχει ζητήσει την άδεια της Ρωσίας για μια τέτοια συμφωνία. Απάντησε πως η Μόσχα είναι στην Άγκυρα για ένα «εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα».

Πηγή: Reuters