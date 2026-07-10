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Η επίσημη ανακοίνωση και ο λόγος ακύρωσης της συναυλίας.

Μία από τις προγραμματισμένες συναυλίες της Λένας Ζευγαρά ακυρώνεται στη Σαλαμίνα λόγω πένθους.

Η είδηση έγινε γνωστή το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου μέσω σχετικής ανακοίνωσης από χορηγό της διοργάνωσης και αφορά την εμφάνιση της ερμηνεύτριας για την Κυριακή 12 Ιουλίου.

Η ερμηνεύτρια θα τραγουδούσε στο Ευριπίδειο Θέατρο Σαλαμίνας.

Η σχετική απόφαση πάρθηκε καθώς έφυγε από τη ζωή η σύζυγος του Δημάρχου του νησιού.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση όσοι είχαν προμηθευτεί το απαραίτητο εισιτήριο έχουν την ευκαιρία επιστροφής χρημάτων από το σημείο αγοράς του.

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«Με βαθύ σεβασμό στο πένθος για την απώλεια της συζύγου του Δημάρχου Σαλαμίνας, αποφασίσαμε την αναβολή της προγραμματισμένης συναυλίας της Λένας Ζευγαρά.

Θα υπάρξουν πολλές ακόμη ευκαιρίες να συναντηθούμε και να γιορτάσουμε όλοι μαζί μέσα από τη μουσική. Αυτή τη στιγμή, όμως, προέχει να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας στον Δήμαρχο, στην οικογένειά του και στους οικείους τους.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

(Τα λεφτά των εισιτηρίων θα επιστραφούν από τα σημεία που έχουν αγοραστεί)».

{https://www.instagram.com/p/DanJa9itxGW/}