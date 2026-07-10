Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Η Χριστίνα Μπόμπα ποζάρει δίπλα στην αδερφή της.

Κοινές καλοκαιρινές στιγμές ηρεμίας και χαλάρωσης φαίνεται να απολαμβάνουν η Χριστίνα Μπόμπα και η αδερφή της, Ελίνα.

Οι δύο γυναίκες φαίνεται πως είναι αχώριστες τόσο μέσα στην καθημερινότητά τους, όσο και κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, καθώς όπως όλα δείχνουν, έχουν ταξιδέψει παρέα.

Το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου, η Χριστίνα Μπόμπα επέλεξε να κάνει μία ιδιαίτερη ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, μέσω της οποίας μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένες κοινές τους φωτογραφίες.

Στα στιγμιότυπα, οι δύο αδερφές ποζάρουν στον φακό δίπλα – δίπλα και χαμογελαστές, με την ομοιότητα μεταξύ τους να είναι φανερή.

Η επιχειρηματίας μάλιστα, συνόδευσε τη δημοσίευσή της με ένα λιτό, αλλά ιδιαίτερο κείμενο, αναφέροντας: «Εσύ και Εγώ! Θα είμαστε για πάντα οι καλύτερες φίλες».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.instagram.com/p/Danafxciqr5/?hl=el&img_index=1}

Η ανάρτηση πολύ γρήγορα κέρδισε το ενδιαφέρον των ακολούθων της, ενώ η Ελίνα Μπόμπα πρόσθεσε το δικό της σχόλιο: «Σ’ αγαπώ», έγραψε στην αδερφή της.

Παράλληλα, η Χριστίνα πριν από μερικές ημέρες δημοσίευσε ορισμένα στιγμιότυπα από τις οικογενειακές καλοκαιρινές τους διακοπές στην Πάρο.

Στις φωτογραφίες απεικονίζεται η ίδια με τον σύζυγό της, Σάκη Τανιμανίδη και τις δύο τους κόρες στην αγκαλιά τους.

Το ζευγάρι, βρέθηκε στο κυκλαδίτικο νησί, απολαμβάνοντας στιγμές ηρεμίας, μακριά από την καθημερινότητα.

{https://www.instagram.com/p/DaanlSmiogy/?hl=el&img_index=1}