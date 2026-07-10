Οι πρώτες δηλώσεις της δικηγόρου των δύο συλληφθέντων για την Marfin και λίγο πριν παραλάβει τη δικογραφία. Την Τρίτη η απολογία τους.

Για δικογραφία - φάρσα και προσπάθεια της κυβέρνησης να προωθήσει την προεκλογική καμπάνια της μίλησε η δικηγόρος των δύο συλληφθέντων για τη Marfin, την ώρα που οι δύο 42χρονοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Μάλιστα θα απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη στην 3η τακτική ανακρίτρια. Οι δύο συλληφθέντες, κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, οδηγήθηκαν, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, στα δικαστήρια της Ευελπίδων προκειμένου να εκτελεστούν τα εντάλματα που έχουν εκδοθεί σε βάρος τους για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή.

Φορώντας χειροπέδες και αλεξίσφαιρα γιλέκα, oι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην 3η τακτική ανακρίτρια από την οποία πήραν προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της ερχόμενης Τρίτης, αφού προηγουμένως μελετήσουν τα στοιχεία της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους.

Ωστόσο, η δικηγόρος τους -και πριν δει την δικογραφία- δήλωσε σχετικά: «Ακόμη δεν έχω τη δικογραφία, αλλά από οτι γνωρίζω από τις δημοσιογραφικές διαρροές καταλαβαίνω ότι έχει γίνει μια επεξεργασία η οποία δεν αρμόζει σε μια σοβαρή δικογραφία. Καταλαβαίνω επίσης ότι υπάρχει μια ανάγκη για μια προώθηση της προεκλογικής καμπάνιας της κυβέρνησης με αυτά τα ευρήματα και είμαι σχεδόν βέβαιη με βάση αυτά που διαβάζω ότι η δικογραφία δεν έχει καν υπόσταση.

Μετά τον ανακριτή θα πάρουμε τη δικογραφία. Από αυτά που ακούω καταλαβαίνω ότι πρόκειται για μια συνήθη φάρσα η οποία απλά θα καταρριφθεί».

{https://www.youtube.com/watch?v=mt0e4x481Kk}

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Το ανώνυμο email

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα ανώνυμο email στο ελληνικό FBI αποτέλεσε την αφορμή για ανοίξει και πάλι ο φάκελος της υπόθεσης. Στο επίμαχο email, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατονομάζονταν ως δράστες της φονικής επίθεσης τα πρόσωπα για τα οποία εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, από την 3η τακτική ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, αλλά και άλλα που φέρονται να ανήκουν στην ίδια ομάδα.

Η πληροφορία αξιολογήθηκε ως σημαντική με αποτέλεσμα την ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο και την εξέταση των στοιχείων κάτω από νέο πρίσμα .

Στο πλαίσιο της νέας έρευνας μπήκαν στο «μικροσκόπιο» τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Οι αρχές φέρονται να συνδύασαν στοιχεία και πληροφορίες αναζητώντας ενδεχόμενη εμπλοκή τους και σε άλλες δικογραφίες.

Συγκρίνοντας το υλικό, οι διωκτικές αρχές φέρονται να κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι τρεις οι οποίοι εμφανίζονται σε άλλη δικογραφία, άσχετη με αυτή της Marfin, έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, όπως αμφίεση και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με δράστες του εμπρησμού.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Η ΕΛΑΣ σε ανακοίνωσή της χαρακτηρίζει τις σημερινές συλληψεις για την τραγωδία στη Marfin μια εξέλιξη που δημιουργεί «ελπίδα δικαίωσης για τα θύματα και τις οικογένειές τους», οι οποίες επί χρόνια περιμένουν την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Όπως σημειώνεται από πλευράς Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης «Είναι μια ελπίδα πρώτα απ' όλα για τις οικογένειες των θυμάτων, που επί χρόνια περιμένουν δικαίωση, αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία. Η μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους απαιτεί να μην υπάρξει καμία σκιά ατιμωρησίας.

Σε μια δημοκρατική πολιτεία, κάθε εγκληματική πράξη και κάθε μορφή βίας και τρομοκρατίας οφείλει να διερευνάται σε βάθος και να οδηγείται ενώπιον της Δικαιοσύνης. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, η υπεράσπιση του κράτους δικαίου και η εμπέδωση μιας δημοκρατίας που απορρίπτει τη βία από όπου κι αν προέρχεται αποτελούν κοινή ευθύνη όλων μας».

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