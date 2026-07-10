Το σχόλιο του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τις συλλήψεις για την τριπλή επίθεση στη Θεσσαλονίκη και την εμπρηστική επίθεση στη Marfin, το 2010.

«Η Δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή και πάντα νικά στο τέλος. Δεν νικά εκδικητικά», αναφέρει σε δήλωσή του ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τις συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη για τις πρόσφατες εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της ΝΔ, μια εκ των όποιων προκάλεσε τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τις αντίστοιχες στην Αθήνα για την εμπρηστική επίθεσης στη Marfin, το 2010.

«Οι νίκες της έχουν να κάνουν με τη δικαίωση και την απόδοση δικαίου που πρέπει, κάθε φορά, να γίνεται στο πλαίσιο του Συντάγματος και των Νόμων. Δεν νοείται έγκλημα - αφαίρεση ζωής, χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Δεν νοείται δημοκρατία χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Και δεν νοείται κάποιοι να έχουν πάρει για τον εαυτό τους ένα προνόμιο, να επιχειρούν να φοβίσουν κάποιους άλλους», αναφέρει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη και προσθέτει: «Τότε η Δημοκρατία υφίσταται πλήγμα. Αλλά, η Δημοκρατία και σήμερα, όπως και στο παρελθόν, αλλά ακόμη περισσότερο αύριο, είναι ισχυρή και νικά.

Αυτή είναι η απάντηση μας σε όσους αμετανόητους - που τελικά μετατρέπονται σε δολοφόνους- επιχειρούν να προβαίνουν σε έκνομες ενέργειες, οι οποίες αφαιρούν ανθρώπινες ζωές αθώων ανθρώπων».

Από ανώνυμο email οδηγήθηκε η ΕΛΑΣ στις δύο συλλήψεις για την υπόθεση της Marfin

Από ανώνυμο email οδηγήθηκαν οι αστυνομικές αρχές στις δύο συλλήψεις για την υπόθεση της Marfin, ύστερα από 16 χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη των δύο ανδρών ξεκίνησε μετά από ένα ανώνυμο email το οποίο έφτασε στο ελληνικό FBI το οποίο φέρεται να κατονόμαζε ως δράστες της φονικής επίθεσης στη Marfin τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Η πληροφορία αυτή αξιολογήθηκε ως σημαντική και οδήγησε στην ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο. Αμέσως ξεκίνησε νέος γύρος έρευνας στο πλαίσιο της οποίας ταυτοποιήθηκαν οι τρεις για τους οποίους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης καθώς και άλλα πρόσωπα που φέρονται επίσης να εμπλέκονται στην υπόθεση.

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Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ερευνών, αναζητήθηκαν στοιχεία για τα συγκεκριμένα πρόσωπα και σε άλλες δικογραφίες. Συγκρίνοντας ωστόσο το υλικό, οι διωκτικές αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι τρεις που εμφανίζονται σε άσχετη δικογραφία έχουν ίδια χαρακτηριστικά ( όπως αμφίεση) με εκείνους που συμμετείχαν στον εμπρησμό της Marfin.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα πιθανότατα αύριο και στη συνέχεια θα προσαχθούν για να απολογηθούν ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση.